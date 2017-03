Geen enkele man wilde zijn plaats afstaan aan deze zwangere vrouw, tot ze er iets op vond

De Amerikaanse mama van twee Yvonne Lin reist vaak met de metro in New York. Tijdens haar zwangerschappen stonden veel vrouwen hun plaatsje af, maar geen enkele man deed hetzelfde. Dat bracht haar op een idee voor een sociaal experiment.

Tijdens haar eerste zwangerschap merkte de vrouw iets op: hoewel veel dames hun plaatsje op de metro afstonden, deed geen enkele man hetzelfde in die negen maanden. Daarom besloot ze de eerste gentleman die het wél deed te belonen. Sinds het derde trimester van haar eerste zwangerschap zat er een briefje in haar handtas om hem te bedanken. Dat kon ze echter aan niemand overhandigen.

Toen Yvonne opnieuw zwanger was, besloot ze om de beloning voor die ene man een beetje op te waarderen. Ze liet een bronzen trofee maken met een gouden plaatje. “Voor de eerste man die zijn zitje afstond aan een vrouw die voor de tweede keer zwanger was”, staat erop te lezen. “Als ik uiteindelijk een zitje krijg van een man, dan moet ik dit op een bepaalde manier vieren zodat hij zeker weet dat zijn daad wordt geapprecieerd”, klinkt het in een reactie aan New Yorkse lifestylesite DNAinfo.



Een bericht gedeeld door Yvonne Lin (@helloyvonnelin) op 28 Feb 2017 om 10:01 PST



En jawel: acht maanden ver in haar meest recente zwangerschap mocht ze de ‘award’ uitreiken. “Hij keek naar me en stond meteen recht. Neem alstublieft mijn zitje. Ik zag net dat je hoogzwanger bent”, zei hij volgens de moeder. Ze overhandigde hem de trofee en plaatste een foto van hem met het beeldje op haar Instagrampagina. “Deze gast is een topper”, schreef ze erbij.