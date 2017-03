Vrachtwagen verliest limonadeflesjes, avondspits draait nu al in de soep

Antwerpen - Op de E313 richting Antwerpen heeft een vrachtwagen donderdagmiddag een groot deel van zijn lading verloren ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Oost. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het opruimen en kuisen verloopt erg moeizaam aangezien het gaat om bakken met flesjes limonade waarvan er heel wat gesneuveld zijn. De hinder zal allicht nog de hele avondspits voelbaar zijn.

Op de plaats van het ongeval zelf is de rechterrijstrook versperd. Op de E313 leidt het incident al tot een file vanaf Grobbendonk, op de E34 is er stilstaand verkeer van voor Zandhoven. De wachttijden lopen op tot anderhalf uur. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt het verkeer over langere afstand van Hasselt naar Gent aan om via Brussel om te rijden.