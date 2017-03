Erger wordt het niet als voetbalfan: Nederlander vertrekt uit Camp Nou bij 3-1 stand

De Nederlander Cris Rolandus beleefde woensdagavond een ware nachtmerrie in Barcelona. Als voetbalfan had hij al maanden geleden een ticket gekocht voor de Champions League-wedstrijd tegen PSG, maar in zijn ontgoocheling vertrok hij halfweg de tweede helft uit Camp Nou. Op dat moment stond Barcelona voor een onmogelijke opdracht, het stond 3-1 en Barça moest dus nog driemaal scoren om door te stoten... wat uiteindelijk ook gebeurde. “Ik was helemaal van het padje af, zo’n wonder zal ik nooit meer meemaken”, vertelde een ontgoochelde Rolandus aan het Nederlandse AD.

“Toen ik het stadion bijna uit was, zag ik nog dat het 4-1 werd”, aldus Rolandus. “Leuk, dacht ik, maar het was al bijna tijd.” Rolandus besloot om niet meer terug te keren, maar bij het uitgaan van het stadion ontplofte Camp Nou helemaal. Neymar had net de 5-1 gemaakt in minuut 91, maar nog keerde de Nederlander niet op zijn stappen terug. “Familie en vrienden stuurden enthousiaste berichtjes en ik moest bekennen dat ik al buiten stond...”

Hij besloot om de absolute slotfase toch nog mee te pikken op café, maar net toen hij het dichtstbijzijnde café wilde binnenstappen scoorde Sergi Roberto de waanzinnige 6-1. Rolandus zag het doelpunt buiten het café, door het raam in de verte. “Ik was helemaal van het padje af. De rest van de avond heb ik alleen nog maar voor me uit zitten staren. Normaal gezien wandel ik 40 minuten van het stadion naar mijn hotel, nu deed ik er anderhalf uur over.”

“Zo’n wonder maak ik nooit mee mee’’, zegt Rolandus. “Ik baalde al door de 4-0 in Parijs. Heb ik eens kaartjes, is het voor een wedstrijd die nergens om gaat, dacht ik...”