FIFA-baas waarschuwt Donald Trump: “WK voetbal in de VS komt in gevaar”

Een besluit over de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal van 2026 moet nog worden genomen, maar FIFA-voorzitter Gianni Infantino waarschuwde de Amerikanen donderdag alvast. Als zij het evenement krijgen toegewezen, moet iedereen het land in kunnen. “Zo niet, dan is daar geen WK. Dat is duidelijk”, aldus Infantino, die daarbij doelde op het door president Donald Trump uitgevaardigde inreisverbod. Het verbod betreft de inwoners van de islamitische landen Jemen, Soedan, Somalië, Syrië, Libië en Iran.

“De spelers van elk team dat zich voor het toernooi plaatst, inclusief fans en officials, moeten het land in kunnen”, verduidelijkte Infantino. De Verenigde Staten worden gezien als favoriet om het WK over negen jaar te organiseren. De Amerikanen moeten zich nog wel officieel kandidaat stellen. Het WK wordt in 2020 toegewezen. Eerder liet ook Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, zich kritisch uit over de Verenigde Staten.

FIFA ziet geen reden om Rusland organisatie te ontnemen

De FIFA ziet trouwens ook geen enkele reden om Rusland de organisatie van het WK voetbal van 2018 te ontnemen. Dat bevestigde secretaris-generaal Fatma Samoura donderdag na een bezoek aan het stadion van Sint-Petersburg. "De autoriteiten doen er alles aan om het beste WK en de beste Confederations Cup uit de geschiedenis te organiseren. Ik zie dan ook geen enkele reden om Rusland de organisatie te ontnemen."

Na werkzaamheden van liefst tien jaar onderging het stadion in Sint-Petersburg begin februari een eerste test. Het ontving toen 10.000 supporters. De totale capaciteit van het stadion bedraagt 68.000 plaatsen. Behalve verschillende wedstrijden op het WK in 2018, zal de "Sint-Petersburg Arena" ook op de Confederations Cup komende zomer enkele duels ontvangen. Onder meer de finale zal in het stadion worden afgewerkt.