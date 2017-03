Zo wil minister Weyts het geweld bij De Lijn aanpakken

Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts rekent op de installatie van extra camera’s en een verhoogd aantal controles om de agressie bij vervoersmaatschappij De Lijn aan te pakken. Dat antwoordde hij in het parlement op een vraag van Annick De Ridder (N-VA).

In het Limburgse Heusden-Zolder werd donderdagochtend een buschauffeur van De Lijn in elkaar geslagen door enkele scholieren. De man raakte ernstig gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het aantal incidenten op de bussen en trams van De Lijn is in 2016 met een vijfde gestegen tegenover 2015, blijkt uit voorlopige cijfers. De situatie in de provincie Antwerpen is het meest problematisch.

Ben Weyts wijst erop dat de problemen zich maar voordoen in 1 procent van de buurten die worden bediend door de vervoersmaatschappij. Voor de aanpak rekent hij onder meer op camera’s. “100 procent van de trams zijn nu uitgerust met camera’s en 52 procent van de bussen. Door de ingebruikname van 202 nieuwe bussen zal dat tegen eind dit jaar stijgen tot 61 procent.” Voor de voertuigen van de onderaannemers is dat 50 procent.

Ook het aantal controles wordt opgedreven, aldus de minister. “In 2013 werden 1,8 miljoen controles uitgevoerd, het afgelopen jaar was dat al 2,4 miljoen. De controleurs zoeken niet enkel zwartrijders, maar bekijken ook bijvoorbeeld de kwaliteit van de dienstverlening, de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid.”

De Ridder is tevreden met het antwoord. “Wij eisen veel van de chauffeurs. Je zal het maar meemaken dat je dan bespuwd en aangevallen wordt. Dan wil je een signaal dat er ook iets aan de situatie wordt gedaan.”