Turkse journalist gaat van zijn stokje tijdens live-uitzending

Live-uitzendingen op televisie verlopen niet altijd van een leien dakje, dat werd vorige week nog maar eens bewezen door de blunder tijdens de uitreiking van de Oscars. Ook op de Turkse televisie gebeurt er soms iets onverwachts waardoor de uitzending volledig in de soep loopt. Dat ondervond deze Turkse journalist aan den lijve: tijdens een live interview met een toppoliticus kreeg de man een appelflauwte en viel van zijn stoel voor het oog van de camera en duizenden kijkers.

Tijdens de live-uitzending van de populaire talkshow ‘Anatolia Vraagt’ werd Mehdi Eker, een Turkse oud-minister en vicepresident van Erdogan’s AK Partij, aan de tand gevoeld door twee journalisten. Terwijl de man aan het praten was, kreeg Abdulkahir Unal, een reporter voor het Turkse ‘Channel 5’, het plots moeilijk en stortte zonder waarschuwing in. Tot overmaat van ramp viel de journalist van zijn stoel, maar werd vlug geholpen door de andere studiogasten.

Uit voorzorg werd Unal naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de live-uitzending snel onderbroken werd door reclame. Het interview met Eker werd enkele ogenblikken later verdergezet en de andere journalisten verzekerden de kijkers dat de toestand van hun collega niet ernstig was. “Waarschijnlijk een griepje”, klonk het. “Hij was ook erg moe. Dat is waarschijnlijk de reden waarom hij flauwviel.” Het zorgde alvast voor een onsterfelijk stukje televisie.