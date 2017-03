TAS bevestigt transferverbod Seraing

Het Tribunaal voor de Sport (TAS) heeft beslist dat het transferverbod tegen Seraing, door de FIFA op 4 september 2015 uitgevaardigd, gehandhaafd blijft. Dat bevestigde Jean-Louis Dupont, de advocaat van de Luikse club, in een persbericht.

Seraing kreeg in september 2015 een transferverbod voor vier mercato’s opgelegd na inbreuken tegen de TPO “third party ownership”. Dat is een praktijk waarbij een derde partij investeert in de economische rechten van een speler met het oog op het creëren van een meerwaarde bij een latere transfer van die speler.

Het investeringsfonds Doyen Sports, dat actief is in die sector, sloot in de zomer van 2015 een samenwerkingsakkoord met Seraing. In januari 2015 had de FIFA echter, op vraag van de UEFA, een richtlijn aangenomen waardoor TPO strafbaar werd. De richtlijn in kwestie werd toegepast door de Belgische voetbalbond, waarop de FIFA Seraing een transferverbod oplegde.

3x forfait

Seraing hield geen rekening met het transferverbod van de FIFA en trok op 9 oktober 2015 alsnog verdediger Jeffrey Rentmeister aan. De drie matchen, waarin Rentmeister meespeelde, verloor Seraing, als gevolg van de aanklacht, met een 5-0 forfaitscore.

Dupont legt in het persbericht uit dat de Europese Commissie in juni 2017 uitspraak zal doen over het TPO-verbod van de FIFA. Het Brusselse Hof van Beroep spreekt zich op 16 maart uit over de kwestie. Seraing staat momenteel zesde in de eerste amateurdivisie.