Moeder zet dochter (5) naakt in de kou en wrijft peper in haar ogen

De 45-jarige moeder en 36-jarige stiefvader van de inmiddels 5-jarige Lisa hebben hun dochter op gruwelijke wijze mishandeld. Het meisje werd naakt in de kou zijn gezet, kreeg peper in haar ogen gewreven en er werd een prop papier in haar mond gestopt als ze teveel schreeuwde. ”Ja, helaas, dat klopt”, erkende haar moeder vandaag tijdens de behandeling van de zaak in het Nederlandse Arnhem, waar ze 12 maanden cel (waarvan 8 voorwaardelijk) tegen zich hoorde eisen.

Het moet een ronduit bizar tafereel zijn geweest. Een bewoner uit Het Broek, een volkswijk iets buiten het centrum van Arnhem, ziet op een koude najaarsdag in 2015 een jong meisje in de tuin van de achterburen staan. Zo goed als naakt, met alleen nog een onderbroek aan. Als de bewoner dan ook nog eens ziet hoe het meisje water over zich heen krijgt gegooid, schakelt hij de wijkagent in. Het tafereel blijkt slechts het topje van de ijsberg te zijn.

De ene beschuldiging is nog merkwaardiger en absurder dan de ander. Zo zou in de ogen van de jonge peuter peper zijn gewreven, wat zorgt voor een sterke irritatie van de pupillen. Ook werden haar handen en voeten met ducttape vastgebonden en kreeg ze een doek in haar mond gepropt. Eenmaal weigerde Lisa een boterham met pindakaas te eten. Ze moest kokhalzen, waarop haar mond met ducttape werd afgeplakt. Ten slotte, zo luidt de aanklacht, kreeg Lisa meerdere malen klappen in haar gezicht en op haar billen.

Bang als een wezel

De moeder en stiefvader hebben geen relatie meer, sinds de moeder aangifte tegen hem deed wegens mishandeling. Ze erkent dat er bizarre mishandelingen plaatsvonden, maar niet door haar. “De medeverdachte deed alles.” De stiefvader vond volgens haar dat Lisa, die nog steeds bij haar moeder woont, strenger moest worden opgevoed en begon met het uitdelen van forse straffen die steeds extremer werden.

De stiefvader verklaarde eerder aan de politie dat juist de moeder degene was die Lisa mishandelde. “Ik sloeg haar nooit, ik gaf haar wel eens een corrigerende tik. In elk gezin worden corrigerende tikken gegeven”, aldus de moeder, die tijdens de rechtszaak overmand wordt door emoties.

Ook volgens ooggetuigen werd Lisa voortdurend door haar moeder afgesnauwd en had ze vaak blauwe plekken. “Lisa schrok van alles. Ze was zo bang als een wezel”, aldus één van de ooggetuigen in een verklaring. Lisa’s moeder zegt de uitspraken niet te kunnen plaatsen.

De rechter vraagt zich af waarom de moeder pas zo laat aan de bel trok over de mishandelingen. “U had om hulpkunnen vragen, maar u ontkende telkens. U zei dat Lisa van de trap was gevallen etcetera.” Haar verklaring: ,,Hij bedreigde mij en mijn andere kinderen.”

Tig momenten

De Officier van Justitie neemt het Lisa’s moeder zeer kwalijk dat ze tegen de hulpdiensten loog over de mishandelingen. “Niet ingrijpen tijdens mishandelingen is in dit geval te beschouwen als medeplegen. Het maakt dus niet uit wie van de twee mishandelde.”

Ze vervolgt: “De moeder zegt dat ze niet anders kon, maar wat mij betreft is dat klinkklare onzin. Er waren tig momenten dat ze had kunnen zeggen: het gaat helemaal mis bij mij in huis. Dat deed ze niet.”

De Officier van Justitie eist 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk. “Een lange gevangenisstraf zou verstrekkende gevolgen voor Lisa hebben. Het is veel belangrijker dat ze nu de juiste behandelingen krijgt. De strafeis is wel voor een groot deel voorwaardelijk, als stok achter de deur.” Ook moet de moeder aan tal van voorwaarden voldoen. “Om te waarborgen dat Lisa een veilig thuis heeft.”

Voor de stiefvader eist de officier twaalf maanden cel. “Hij heeft nergens aan meegewerkt.” Een psycholoog adviseert de vrouw met haar dochter begeleid te laten wonen, omdat het risico dat het in de toekomst misgaat blijft bestaan.

Risico

Volgens de moeder gaat het nu goed met Lisa. “Ze is bij mij thuis en gaat naar school. Soms komen dingen terug en ligt ze wakker. Maar dankzij hulpdiensten is ze de goede weg ingeslagen.”

Begin januari kwam de kwestie ook al eens voor de rechter. De zichtbaar aangedane en verwarde moeder had geen advocaat in de arm genomen, waarna de rechtbank het verstandiger achtte de zaak op een later moment inhoudelijk te bespreken. Dat gebeurde vandaag, dit keer wel met een advocaat erbij.

De moeder was vanmorgen beduidend rustiger en minder emotioneel dan de vorige keer. Van de stiefvader, die ook gedagvaard is, ontbreekt al tijden ieder spoor. De man - waarvan eerder werd uitgegaan dat hij de biologische vader van het meisje is - is ook dit keer niet in de rechtbank verschenen, maar zijn zaak wordt wel behandeld.

De rechter doet over 14 dagen uitspraak.