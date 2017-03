R4 richting Ghelamco Arena volledig versperd

De zwarte route is volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt aan de oranje route te volgen, via de R4 Oost. Foto: Vlaams Verkeerscentrum

Gent / Zelzate / Evergem - Iets voor 18 uur is donderdagnamiddag een vrachtwagen gekanteld op de R4 in Drongen. De R4 is in de richting van de Expo volledig versperd en afgesloten voor alle verkeer. Volgens het Vlaams verkeerscentrum zal de hinder nog uren duren.

De vrachtwagen kantelde iets voor 18 uur ter hoogte van de oprit van de R4 in Drongen. De chauffeur zit gekneld in zijn cabine en zal door de hulpdiensten bevrijd moeten worden. Het verkeer moet ter hoogte van het ongeval rechtsomkeer maken en in tegengestelde richting de R4 verlaten.

Het Vlaams Verkeerscentrum roept op de aangegeven omleiding te volgen. De hinder zal nog uren duren, dus de omgeving vermijden is aangewezen.

Voetbalsupporters

Voor de supporters van KAA Gent is de hinder een lelijke streep door de rekening. Verkeer in de richting van de Ghelamco Arena kan niet via de R4 richting Merelbeke naar het stadion rijden. Supporters rijden dus best via de andere kant van de R4 (oranje route op het kaartje) of via de kleine ring en de E17.