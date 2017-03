Voor hetzelfde geld was Boonen geen renner meer van Quick Step: “Lefevere wilde dat ik stopte”

Zoals bekend stopt Tom Boonen na Parijs-Roubaix als renner. Maar voor hetzelfde geld was Boonen dit seizoen helemaal niet (meer) gestart als renner van Quick Step Floors. De onderhandelingen over zijn laatste contract verliepen immers erg stroef. Dat blijkt uit een fragment met Boonen en Patrick Lefevere in ‘Alles voor de Koers’, vanavond (om 20u40) op één.

“Iedereen zei: je gaat hem voor het laatste jaar toch niet laten gaan, na veertien jaar? Ik was echt bereid om dat te doen”, aldus manager Lefevere. “Ik heb al te veel renners op een slechte manier afscheid zien nemen. Het einde van hun carrière wekte toch een soort medelijden op bij de mensen...”

“Elk jaar gingen we bij de onderhandelingen eens eten en dat was telkens gewoon “Hoelang wil je nog koersen?” en dat was het. Tot vorig jaar. Toen hebben we een discussie gehad”, bevestigt Boonen. “Hij had liever dat ik stopte maar ik wou nog niet stoppen.”

Uiteindelijk kon Boonen dus nog tekenen voor een half seizoen, tot na de Vlaamse klassiekers.