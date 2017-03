Will Ferdy (90) was eerste bekende Vlaming die uit de kast kwam

Will Ferdy, die vandaag 90 jaar is geworden, woont nog altijd thuis en kookt en doet de boodschappen zelf. De gerespecteerde Vlaamse zanger en liedjesschrijver is wellicht het meest bekend omwille van zijn gedurfde outing in een tijd dat homoseksualiteit nog een groot taboe was.

“Ik ben uit de kast gekomen voor mezelf”, zei Will Ferdy vanochtend in radioprogramma “De Madammen”. “Ik wou mezelf bevrijden, ik wou zijn wie ik ben. Ik had nooit gedacht dat ik zo anderen zou helpen, maar het is zo gebleken. Ik heb deuren geopend en nog steeds bedanken mensen mij daarvoor.” Ferdy praatte voor het eerst in het openbaar over zijn homoseksuele geaardheid in december 1970.

“Het was een erg emotioneel moment”, herinnert hij zich. “Mijn moeder en ik zaten samen naar de uitzending te kijken met het zweet in onze handen. Mijn vader was toen al overleden. Hoewel hij wist dat ik homo ben, heeft hij nooit een verwijtend woord aan mij gericht. Ook mijn moeder wist het al lang.”

Kerk reageerde beter dan televisie

De outing van Ferdy had grote gevolgen voor zijn carrière. “Helaas heb ik het in het begin erg moeilijk gehad, vooral door de hypocrisie. Ook vanwege de VRT, toen nog de BRT. Ik trad regelmatig in de jeugduitzendingen op. Plots liet diezelfde dienst weten dat ze me voorlopig niet meer konden vragen.”

De reactie van de kerk viel dan weer mee, zo zegt hij. “In Maldegem heeft een pastoor vanop de preekstoel tegen mij gepredikt, maar ik heb ook goeie ervaringen. Zo heb ik missen en priesterwijdingen gezongen aan de zijde van kardinaal Danneels.”

Spijt dat hij destijds uit de kast is gekomen, heeft hij niet. “Ik ben blij dat ik het heb gedaan en ik zou het zo opnieuw doen.”

Christine was Raf

Foto: BELGA

Will Ferdy werd in 1927 in Gent geboren als Werner Ferdinande. Op zijn eenentwintigste maakte hij van zingen zijn beroep. Hij scoorde hits met Ziede Gij me Gere, Het Schrijverke (gebaseerd op het bekende gedicht van Guido Gezelle) en Christine, dat uitgroeide tot zijn lijflied. De liefdesballade is aan ene Christine gericht maar ging eigenlijk over Raf, een echt bestaande verloren liefde van de zanger.

“Die naam doet me nog steeds pijn”, zei hij daarover in “De Madammen”. “Hij was mijn grote liefde. Hij is intussen aan kanker overleden. Dat heb ik pas twee jaar na zijn dood per toeval vernomen.”

“Na onze relatie heb ik hem nog twee keer ontmoet. Op een keer was ik bij hem op bezoek en ik dacht dat alles weer goed zou komen. Toen werd op de deur geklopt en kwam iemand binnen. Hij zei: “Dat is nu mijn vriend”. Heel pijnlijk.”

Uitgezongen

Ferdy oogstte succes als Vlaams zanger die in zijn liedjes graag aanleunde bij het Franse chanson. Hij kreeg zelfs een gouden plaat voor een coverplaat van liedjes van Jacques Brel. Ferdy was ook een begenadigd komiek. Zijn typetje Peterke is een begrip voor al wie ouder is dan vijftig.

Will Ferdy bleef tot op hoge leeftijd actief toeren met zijn liedjes. In 2014 stopte hij definitief met zingen. “Tot mijn grote verwondering mis ik het niet”, zei hij op Radio 2, dat hem in 2001 opname in hun eregalerij voor een leven vol muziek. “ Ik was verslingerd aan het publiek, de zaal en het optreden, maar het doet me niks. Als ik nu collega’s aan het werk zie, denk ik bij mezelf: “Tiens, dat heb ik ook gedaan”. Ik mis het echt niet.”

Ondertussen is Will Ferdy, die in Antwerpen woont, in eigen land uitgegroeid tot een levende muzieklegende en een boegbeeld van de gay-beweging. Op 12 april wordt een feest gevierd ter ere van Ferdy in het Antwerpse Lindner-hotel. Alle plaatsen zijn uitverkocht.