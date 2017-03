Kums: “Zei bij Heerenveen al dat ik enkel terug zou gaan naar België om Gouden Schoen te winnen”

Sven Kums had toen hij nog bij het Nederlandse Heerenveen speelde al de ambitie om terug te komen naar België “om de Gouden Schoen te winnen”. Dat zegt de ex-Gent-middenvelder en Gouden Schoen van 2015 in Play Sports-programma Hoogvliegers.

De anekdote stamt uit de tijd dat Kums bij het Nederlandse Heerenveen speelde, tussen 2011 en 2013. “Elk jaar maak ik met mijn vrouw een lijst van dingen die we willen bereiken”, vertelt de middenvelder aan Geert De Vlieger. “Zij vroeg me of ik terug naar België zou gaan mocht ik de kans hebben, waarop ik antwoordde “Ja, maar enkel om de Gouden Schoen te winnen”. Dat heb ik dat jaar ook opgeschreven. En twee jaar daarna is het uitgekomen. Maar ik heb nog zo’n dingen opgeschreven hoor: kampioen worden met AA Gent stond er ook bij.”

