Man. U kan niet winnen in Rusland, Ajax onderuit in Kopenhagen

Manchester United is er niet in geslaagd de heenwedstrijd in de 1/8ste finale van de Europa League te winnen. De Engelse topclub kwam op het veld van het Russische Rostov niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Ajax trok naar Kopenhagen, en verloor in de Deense hoofdstad met 2-1.

FK Rostov - Manchester United: 1-1

José Mourinho stuurde in het Russische Rostov een ferm elftal de wei in: de Portugees veranderde zijn elftal weliswaar op zeven plaatsen na het gelijkspel tegen Bournemouth in de Premier League, met onder andere tweede doelman Sergio Romero en Rode Duivel Marouane Fellaini in de basis, maar verder startten ook sterkhouders Paul Pogba, Henrikh Mkhitaryan én Zlatan Ibrahimovic (ondanks zijn schorsing in de Engelse competitie).

Het veld in Rostov lag er niet bepaald ideaal bij Foto: reuters

José Mourinho kreeg het niet warm van wat zijn ploeg liet zien Foto: Photo News

Bij Manchester United maakten ze zich gisteren nogal druk in de staat van het veld in Zuid-Rusland, maar vandaag kwam een gefocust elftal aan de aftrap. Dat bleek ook in de openingsminuten, met overwicht voor de Engelsen en een fiks afstandsschot van Pogba. Daarna verwaterde het spel echter snel, opschudding was er enkel nog toen Mkitharyan tot tweemaal toe in een opstootje betrokken raakte, de Russen tot een vroege wissel dwong en een gele kaart kreeg.

Op het half uur kwam United dan toch ietwat gevleid op voorsprong, toen een sterk spelende Marouane Fellaini een lange kruispass knap controleerde, zijn man uitkapte en Mkitharyan de bal toespeelde op de achterlijn. De Armeniër legde vervolgens goed terug op de alleenstaande Ibrahimovic, die de 0-1 maar in doel moest duwen. Rostov, in augustus nog de boeman van Anderlecht in de derde voorronde van de Champions League, kon daar in de eerste helft enkel nog een schot van Christian Noboa tegenover stellen, maar Romero werd niet echt op proef gesteld.

Zlatan Ibrahimovic opende de score Foto: AFP

Meteen na de rust kreeg United tot tweemaal toe de kans op de 0-2 : eerst trapte Ibrahimovic hoog over en naast na een fraaie actie van Ashley Young op rechts, en diezelfde Young mikte de bal meteen daarna nipt naast de paal. Het zou de Engelsen zuur opbreken: uit het niets maakten de Russen acht minuten na rust gelijk, toen Bukharov een lange bal fraai met de borst controleerde en onhoudbaar voorbij Romero lepelde: 1-1!

Bukharov maakte uit het niets gelijk Foto: Photo News

United was van slag, en had tien minuten later zelfs 2-1 achter moeten staan toen Erokhin de bal kreeg in de 16. Ditmaal konden de Engelsen het “afschuwelijke veld” echter wel danken, want door een slechte bots liet de Rus een gemaakt doelpunt liggen. Mourinho wilde absoluut nog winnen, en gooide 20 minuten voor tijd Martial in de strijd. Verder dan een heet standje (en vermeend hands) kwamen de bezoekers echter niet, United zal het volgende week toch in eigen huis moeten afmaken.

Verder dan een heet standje bij een vrije trap kwam United in de slotfase niet Foto: REUTERS

FC Kopenhagen - Ajax: 2-1

In de andere wedstrijd met aftrap om 19u verloor Ajax met 2-1 in en tegen Kopenhagen. De Amsterdammers begonnen immers dramatisch aan de wedstrijd in Denemarken: Rasmus Falk opende na 28 (!) seconden al de score voor de Denen, na zwak verdedigen van de Nederlanders. Ajax was de kluts volledig kwijt, en mocht blij zijn dat Toutouh en Santander nalieten de voorsprong van de thuisploeg uit te bouwen.

Ajax kwam vervolgens beter in de wedstrijd, en kwam na een half uur ietwat gevleid op gelijke hoogte : Traoré maakte de actie, speelde Davy Klaassen aan, waarna de Ajax-kapitein de jonge Deense spits Kasper Dolberg de gelijkmaker aanbood.

Kasper Dolberg Foto: Photo News

De Amsterdammers gingen met die goede uitgangspositie ook rusten, maar op het uur bezorgde Andreas Cornelius de Denen weer het voordeel: de grote spits kopte de 2-1 binnen. Ajax zag nog een gelijkmaker van (opnieuw) Dolberg afgekeurd wegens een voorafgaande fout van de spits, maar trekt met een nederlaag weer naar Nederland.

De terugwedstrijden vinden volgende week donderdag, 16 maart, plaats.