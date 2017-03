Barcelona verlengt overeenkomst Rakitic tot 2021

Een dag na de enorme stunt in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen PSG (6-1) heeft FC Barcelona bekendgemaakt dat het het contract van de Kroatische middenvelder Ivan Rakitic heeft opengebroken tot 2021. In zijn contract werd een vertrekclausule van 125 miljoen euro opgenomen.

Rakitic, die vrijdag 29 wordt en nog een contract had tot juni 2019, kwam in de zomer van 2014 over van Sevilla. Eerder speelde hij ook al voor FC Basel (2005-2007) en Schalke 04 (2007-2011). Met de Andalusiërs won Rakitic de Europa League van 2014.

In Catalonië werd Rakitic al meteen een vaste pion. De Kroaat kwam vooralsnog tot 145 wedstrijden voor de Blaugrana en zag zijn prijzenkast sinds zijn aankomst in Barcelona al fors groeien. De voorbije twee seizoenen won hij twee titels, twee bekers, de Champions League en het WK voor clubs.