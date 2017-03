Man die 23 steek- en bijtwonden overleefde, getuigt over de gruwel

Herentals / Sint-Gillis-Waas - Negen jaar cel. Dat was de straf die de advocaat-generaal eiste tegen Kamiel V. (22) uit Herentals voor een gruwelijke moordpoging. Het slachtoffer kreeg vier messteken in de buik.

Ik ben gekraakt. Elke nacht schiet ik wakker en zie ik die mannen brullend uit de badkamer komen Michael Peetermans

Dat slachtoffer Michael Peetermans (52) uit ­Sint-Gillis-Waas de weerzinwekkende feiten nog kan navertellen, is op zich al een mirakel te noemen. Op 4 ­januari 2015 werd hij in de val gelokt door Freddy G. (44) uit ­Herentals en zijn kompanen Kamiel V. (22) en Bjorn S.(23).

Freddy G. meende dat de truckchauffeur te veel aanpapte met zijn dochter van zeventien. Hij nam de gsm van het meisje en vroeg in een bericht of de ­trucker zin had om mee naar de cinema te gaan. ­Peetermans ging ervan uit dat de invitatie van de dochter kwam.

“Zodra ik binnen was, kreeg ik van het meisje een kop koffie waarin gif was gemengd”, zegt hij. “Vlak daarna stormden twee gemaskerde mannen met knuppels uit de badkamer. Er werden ook twee ­pitbulls op me afgestuurd met het commando 'attack' (val aan, red.).”

Het trio, geassisteerd door het minderjarig vriendje van het meisje, probeerde het slachtoffer in een ­hondenbench te stoppen, maar dat mislukte. De man werd lelijk afgeranseld.

In stukken snijden

Tijdens een moment van onoplettendheid kon hij de woning verlaten en vluchtte hij de tuin in. Kamiel V. griste een mes mee en zette de achtervolging in.

“Ik ga je vermoorden”, riep hij. Vier keer kon hij Peetermans diep in de buik steken. Enkele vitale organen werden net niet geraakt. Het slachtoffer is voor tien procent invalide. Tijdens zijn eerste verhoor verklaarde Kamiel V. dat hij Peetermans wilde vermoorden. “Hij is een pedofiel. Ik wilde hem in stukken snijden. Eerst moesten zijn vingers eraf. Nadien zou ik zijn ballen in zijn mond steken.”

Het trio werd aanvankelijk verdacht van poging tot moord. Op 10 februari 2016 kregen Freddy G. en Bjorn S. van de rechter in Turnhout respectievelijk vijf jaar effectief en drie jaar, waarvan de helft voorwaardelijk, voor opzettelijke slagen en verwondingen. Voor Kamiel V. werd de betichting afgezwakt naar poging tot doodslag. Hij kreeg zes jaar.

Het arrest valt op 20 april.