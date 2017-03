Zeven gewonden bij aanval met bijl in station Düsseldorf

De vermoedelijke dader van de bijlaanval donderdagavond in het station van het Duitse Düsseldorf is een 36-jarige man uit ex-Joegoslavië. Hij kampt met psychologische problemen. De politie sluit een terroristisch motief uit, laat een woordvoerder van de autoriteiten weten.

Bij de aanval donderdag raakten zeven mensen gewond. Drie van hen zijn zwaargewond, vier anderen liepen slechts lichte verwondingen op, aldus de politie, die eerder sprak van vijf gewonden. Volgens de lokale krant Rheinische Post liep een van de gewonden een schedelfractuur op. Een van de slachtoffers zou een 13-jarig meisje zijn. Ook de vermoedelijke dader raakte zwaargewond toen hij bij een vluchtpoging van een brug sprong.

De vermoedelijke dader kon ondertussen verhoord worden. Het gaat om een 36-jarige man uit ex-Joegoslavië die nu in Wuppertal woont en die mentale problemen heeft, aldus de politie in een persbericht.

Slechts één dader

In Düsseldorf wordt het treinverkeer stapsgewijs opnieuw opgestart, nadat het vier uur lang had stilgelegen door de aanval. De politie pakte, naast de vermoedelijke dader, nog twee mensen op, maar het lijkt er toch op dat er slechts één dader zou zijn, aldus een politiewoordvoerder.

De opgepakte verdachte vluchtte via de sporen en sprong dan vanop een brug meerdere meters naar beneden. Volgens de politiewoordvoerder begon de dader zijn aanval op de zogenaamde S-Bahn, het stadsspoornet. Hij zou in een wagon al mensen aangevallen hebben, en zijn gewelddaad hebben voortgezet in het station van Düsseldorf.

BREAKING: Several people have been injured in an axe attack at #Duesseldorf train station.#Düsseldorf pic.twitter.com/rW9I9csfLu — Tennessee (@TEN_GOP) 9 maart 2017

