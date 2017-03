Moeder die met kinderen op achterbank crashte was stomdronken

Wichelen / Berlare - De vrouw van 31 uit Wichelen die woensdagavond in Berlare is gecrasht met haar wagen, bleek met twee promille in het bloed zwaar dronken achter het stuur te zitten.

De moeder verloor rond 20 uur de controle over het stuur. Ze ramde twee geparkeerde wagens. Een wagen werd door de hevige klap tegen de gevel van een huis geslingerd. De politie kwam snel ter plaatse en stelde vast dat de bestuurster nauwelijks aanspreekbaar was. Een ademtest wees uit dat ze meer dan twee promille in het bloed had.

Zelf raakte ze niet gewond, maar haar twee kinderen van 4 en 7 jaar oud wel. Een van hen bleek zelfs levensbedreigend gewond en werd in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd. Gisteravond was de medische toestand van het kind nog steeds zeer kritiek.

Het parket van Dendermonde bevestigt dat de vrouw gisteren werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Ze werd niet aangehouden. Ze zal zich later wel voor haar wangedrag moeten verantwoorden.