Belgen likken hun wonden in Parijs-Nice: opgave Van den Broeck, bloedende Benoot en pijnlijke Vanmarcke

Jurgen Van den Broeck heeft de twijfelachtige eer om de eerste opgever van de Tirreno te zijn. De renner van LottoNL-Jumbo kwam op 45 kilometer van de streep ten val.

“Mijn eigen stomme schuld”, vertelt Van den Broeck. “Tijdens de afdaling reden we over een wegdek dat langs rechts hoger lag dan links. Toen ik bij het aansnijden van een bocht naar rechts wilde zwenken, schoof mijn voorwiel weg. Waardoor ik aan een snelheid van 70 km/u vol met de rechterkant van mijn lichaam tegen het asfalt schuurde.”

Zijn rechterbeen, rechterknie, rechterheup en rechterzij zijn één grote schaafwonde. “Toen ik terug op mijn fiets wilde kruipen, voelde ik mij duizelig. Ik moest meteen gaan zitten en werd aangeraden om op te geven. Wellicht komt die duizeligheid door de wonde aan de knie. Mijn rechterknie is al langer een probleem. Na een breuk enkele jaren geleden hebben ze er een nieuw kraakbeen moeten ondersteken. Bij elke tik op die knie, ben ik even weg van de wereld. En die val was een serieuze tik.”

Voor het vervolg van het seizoen ziet de 34-jarige Kempenaar geen problemen.

Tiesj Benoot: “135 km met bloedende knie”

Twaalf ­minuten en tweeënveertig seconden na Thomas bolde Tiesj Benoot over de meet. Niet de gewoonte van de kopman van Lotto-Soudal voor de Vlaamse klassiekers. “Tijdens de bevoorrading gooide iemand voor mij zijn halfvolle drinkbus weg. Ik kon die niet meer ontwijken, waardoor ik vol met mijn linkerflank tegen de grond smakte. Mijn linkerzij is geschaafd en mijn linkerknie heeft een wonde. De dokter ontsmette meteen, maar toch moest ik nog 135 kilometer verder met een bloedende knie. Inwendig doet de knie geen pijn. Tijdens het plooien heb ik wel last. Voor het vervolg van deze week is dit niet ideaal. Maar voor de voorjaarsklassiekers zie ik voorlopig geen probleem.”



Sep Vanmarcke: “Nog altijd pijnlijke ribben”



Sep Vanmarcke rijdt na zijn val in Strade ­Bianche half gemummificeerd rond. In de ploegentijdrit moest de nummer drie van de Omloop Het Nieuwsblad al na 10 km afhaken. Gisteren kwam hij binnen in de laatste groep. Hij staat op twee na laatste in de stand. “Woensdag reed ik bijna achteruit. Ik had geen kracht in de benen. Gisteren speelden de gekneusde ribben weer op. De pijn verdwijnt maar niet. Ook mijn bekken en rug worden nog elke avond en ochtend intensief behandeld door de fysiotherapeut. Het is elke dag een overlevingstocht. Hopelijk kan ik uitrijden. Ik heb de kilometers nodig met het oog op de klassiekers.”