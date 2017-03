Wallonië strenger voor werklozen dan Vlaanderen

Amper 679 werklozen verloren vorig jaar in Vlaanderen een deel van hun uitkering omdat ze niet genoeg naar werk zochten. Opvallend weinig in vergelijking met het jaar daarvoor, en bovendien slechts een fractie van het aantal sancties dat in Wallonië werd uitgedeeld. De werk­geversorganisaties zijn verontwaardigd. “Dit verklaart waarom zoveel vacatures niet ingevuld raken”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt.

De werkgeversorganisaties haalden gisteren zwaar uit naar de VDAB. Sinds die vorig jaar de bevoegdheid overnam van de federale RVA, blijken er veel minder werklozen een sanctie te krijgen omdat ze te weinig naar werk zoeken. ­Vorig jaar waren er amper 679 gevallen. Ter vergelijking: toen de controle van werklozen nog een federale bevoegdheid was, verloren vijfmaal zoveel werklozen (een deel van) hun uitkering. En ook Wallonië was vorig jaar een pak strenger dan Vlaanderen: daar werden zo’n 5.000 sancties uitgedeeld.

“Vlaanderen is blijkbaar ­minder streng dan de zo verguisde PS-regering vroeger”, reageert CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. “Jarenlang hebben we gezegd dat Vlaanderen onvoldoende wapens in handen had om tegen de werkloosheid op te treden omdat we de stok niet hadden om te slaan als mensen onvoldoende werk zoeken. Sinds 1 januari 2016 hebben we die stok in handen, maar we gebruiken hem blijkbaar niet.”

Verrast door cijfers

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) kondigde gisteren aan de VDAB om een verklaring te zullen vragen. Op zich vindt hij de vergelijking van meer of minder schorsingen niet zinvol. “Ik wil weten wat de werkelijkheid is achter deze cijfers.” Voor Muyters zijn er zowel rechten als plichten. “Het doel van de controle- en sanctiebevoegdheid is niet om zo veel mogelijk sancties te hebben, maar wel dat ­mensen ofwel goed geholpen worden ofwel niet onterecht een uitkering krijgen.”

Muyters zei gisteren ook dat hij verrast was door de cijfers. Vreemd, vindt Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne. “Dit is een belangrijke nieuwe bevoegdheid voor Vlaanderen. Hij moet hiervan veel regelmatiger cijfers opvragen.”

De VDAB zelf benadrukt dat de cijfers weinig zeggen. “Je mag geen appelen met citroenen vergelijken. We werken nu helemaal anders dan vroeger, dus kunnen de cijfers niet vergeleken worden. Die van dit jaar moet men als een nulmeting beschouwen. Pas vanaf volgend jaar heeft vergelijken zin”, stelt woordvoerster ­Shaireen Aftab.

Zware uithaal

Maar de werkgeversorganisaties nemen geen genoegen met die uitleg. Zij hebben eigen vertegenwoordigers in de raad van bestuur van de VDAB en vragen daar al langer hoe het met de sancties zit, maar krijgen naar verluidt nooit een antwoord. Deze week kwamen die cijfers er eindelijk wel, waarna de werkgevers zwaar uithaalden.

“Ofwel is er geen, ofwel is er veel te laat controle op werkzoekenden om te bekijken of ze wel echt naar werk zoeken”, zegt Unizo-topman Karel Van Eetvelt. “679 sancties tegenover 200.000 werklozen. Dat is buiten verhouding”, zegt ook Hans Maertens van Voka. Hij pleit ervoor om de werkloosheidsvergoedingen in de tijd te beperken, maar zolang dat niet gebeurt, moeten de sancties strenger.

Bedrijfsleiders staan de jongste maanden almaar meer aan de klaagmuur omdat ze geen geschikte kandidaten vinden voor de vele jobs die ze aanbieden, zegt Karel Van Eetvelt. “Nu snap ik hoe dat komt. Ze zitten werklozen die niet aan de slag willen veel te weinig achter de veren. Dit verklaart waarom het aantal vacatures in Vlaanderen sterker stijgt dan de werkloosheid daalt.”