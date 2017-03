Molly (24): de Wevelgemse link met eerste vrouwelijke terreurcel van ISIS

Wevelgem - In sneltempo geradicaliseerd en in contact met een vrouwelijke terreurcel. Op basis van die combinatie besloot het gerecht niet langer te twijfelen en ­Molly B. (24) gisteren van haar bed in Wevelgem te lichten. Op sociale media gaf de jonge vrouw aan aanslagen in West-Europa te ondersteunen.

Op haar officiële Facebookpagina roept Molly B. (24) op tot solidariteit met het Syrische volk. Van echt radicale praat lijkt op het eerste gezicht geen sprake, veeleer een oprechte verontwaardiging over de aanslepende burgeroorlog. Ze liep de voorbije jaren ook niet gesluierd door de straten van Wevelgem en haalde enkel positief het nieuws, toen ze twee jaar geleden in Bergen – haar thuisstad – een man die op straat onwel werd naar het ziekenhuis begeleidde.

Toch, zo werd ons gisteren bevestigd, raakten speurders de laatste maanden gealarmeerd door haar verdoken radicalisering. Ook haar (vroegere) beste vriendin zegt dat ze de laatste maanden compleet ontspoorde. Zo zou ze haar zoontje aan zijn lot overgelaten hebben en geld ontvreemd hebben dat moest dienen voor de jihad. “Ze was onherkenbaar veranderd”, klinkt het.

Bevriend met jihadisten

Het gerecht stelde vast dat de jonge vrouw via chatboxen in contact stond met geradicaliseerde vrouwen in Frankrijk. Opvallend: Molly B. had eind vorig jaar zelfs contact met enkele moslima’s die een mislukte aanslag pleegden op de Notre-Dame in Parijs. Hun doel: met zes gasflessen een zware brand creëren. Amel Sakaou (39), Inès Madani (19) en Ornella Gilligman (29) bleken zo de eerste vrouwelijke terreurcel van Islamitische Staat in West-Europa. Gestuurd door ISIS-topfiguur Rachid Kassim, die de voorbije jaren tal van jongeren radicaliseerde. Onder wie twee Fransen die, ook al vorig jaar, een priester vermoordden in een kerk.

Ook Molly B. wordt door het gerecht onrechtstreeks als een volgelinge van Kassim beschouwd. Verstrikt in de salafistische invloedssfeer.

Verontrustend profiel

Het Belgische en Franse gerecht zien ook de voorbije maanden een stijging van het aantal dossiers van jonge mannen en vrouwen met ­verontrustende profielen en fascinatie voor extremistisch gedachtegoed. Jongvolwassenen die op het ­internet fantaseren over het plegen van een aanslag. Volgens onze ­informatie gaf ook Molly B. aan dat ze aanslagen in West-Europa steunt en bereid is om eventueel mee op de kar te springen. “Je weet nooit wat haar concrete plannen waren, maar ingrijpen leek nodig”, zegt een gerechtelijke bron.

Ze werd gisterochtend opgepakt in Wevelgem en aangehouden op verdenking van deelname aan activiteiten van een terroristische organisatie. Een concreet plan om in ons land tot actie over te gaan, was er volgens onze informatie niet. Er is ook geen link met de aanslagen in Brussel van een jaar geleden.