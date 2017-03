CLUBNIEUWS. Westerlo-coach Mathijssen razend, Malinwa heeft "goed gesprek" over Kolovos

Westerlo-coach Jacky Mathijssen is woedend op de reviewcommissie, die Benji De Ceulaer wil schorsen voor het cruciale duel tegen RC Genk. KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans had in Athene "een goed gesprek" met Olympiakos over een definitieve transfer van Dimitris Kolovos. En Davy Roef kreeg gisteren onverwacht bezoek bij Deportivo La Coruña. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

Mathijssen razend op reviewcommissie

Westerlo vecht zondag op de laatste speeldag, thuis tegen KRC Genk, nog voor lijfsbehoud in de Jupiler Pro League. Coach Jacky Mathijssen moet het in die levensbelangrijke wedstrijd allicht zonder Benji De Ceulaer doen. De spits kreeg op basis van de tv-beelden twee weken schorsing voor zijn tackle op Oostende-speler Capon, twee weken geleden. Westerlo ging echter in beroep. Vandaag velt de Geschillencommissie het verdict. “De reviewcommissie heeft hier een serieuze kemel geschoten!”, zegt een boze Mathijssen. “Ze heeft in haar oproeping niet één maar drie scheidsrechters overruled.”

Goeie gesprekken over Kolovos, spierscheur voor El Messaoudi

KV Mechelen-voorzitter Johan Timmermans en algemeen manager Marc Faes keren vandaag terug uit Athene, waar ze een drukke tweedaagse achter de rug hebben. De gesprekken met Olympiakos over een intensere samenwerking en een definitieve transfer van Dimitris Kolovos verliepen positief. “We hebben ons voorstel overgemaakt en wachten op uitsluitsel. Ook de onderhandelingen met de makelaar zijn vergevorderd”, zei Timmermans gisteravond, alvorens hij met Faes naar het Georgios Karaiskakisstadion trok, voor de Europa League-match tussen Olympiakos en Besiktas.

Intussen gaf een NMR-scan uitsluitsel over de dijblessure van El Messaoudi. Zoals vermoed werd, liep hij een spierscheur op. KV hoopt hem klaar te krijgen tegen de start van de play-offs. Chen trainde nog apart. Vandaag zou hij met de groep moeten meetrainen. Leal is terug na het internationaal tornooi in thuisland Costa Rica. Hij scoorde er drie keer en plaatste zich met zijn land voor het WK U20 in Zuid-Korea.

Keeperstrainer Rode Duivels op bezoek bij Davy Roef

Davy Roef kreeg gisteren onverwacht bezoek bij Deportivo La Coruña. Erwin Lemmens, keeperstrainer van de Rode Duivels, kwam de door Anderlecht uitgeleende doelman een hart onder de riem steken op de training van zijn club. Davy Roef is de eerste doelman van de nationale beloften, maar werd door Anderlecht na Nieuwjaar uitgeleend aan de Spaanse eersteklasser voor wie hij nog geen officiële match speelde.

Spelersgroep na bekerfinale naar Durbuy

Alleen Knowledge Musona deed het wegens last aan de enkel donderdag wat rustiger op de ochtendtraining bij KV Oostende. Musona beperkte zich tot verzorging en individuele oefeningen. Inmiddels zijn er al 12.800 tickets voor de bekerfinale verkocht aan de fans van Oostende. Enkele dagen na de bekerfinale trekken de spelers van Oostende naar ‘La Petite Merveille’ in Durbuy. Het accent zal er in de driedaagse mini-stage vooral liggen op groepsgevoel en teambuilding richting Play-off 1. Inmiddels is de stad Oostende groen, rood en geel aan het kleuren: niet alleen bij de handelaars maar ook van het Kennedy-rondpunt tot het stadhuis, casino en de luchthaven.

Goblet tot 2018 op de Freethiel, operatie Schwartz

Waasland-Beveren heeft de optie in het contract van doelman Merveille Goblet gelicht. De 22-jarige doelman blijft zo minstens tot 2018 op de Freethiel en was de enige speler in de kern die na dit seizoen niet meer onder contract lag. Ronnie Schwartz (knie) wordt vandaag geopereerd aan de kruisbanden.

Contractverlenging voor Ruben Fernandes

De Portugese verdediger Ruben Fernandes heeft donderdag een nieuw contract getekend bij STVV. Fernandes, momenteel bezig aan zijn tweede seizoen op Stayen, verlengde voor twee seizoenen met een optie op nog een extra seizoen. De 30-jarige Fernandes, een centrale verdediger, kwam in de zomer van 2015 transfervrij over van de Portugese eersteklasser Estoril.

Win duoticket voor Play-off 1-match naar keuze

Zulte Waregem pakt naar aanleiding van de bekerfinale uit met een nieuwe wedstrijd. Op de Facebookpagina staat uitgelegd dat als je zoals burgemeester van Waregem Kurt Vanryckeghem een foto maakt met een garnaal en die daarna openbaar stelt met de hashtags #kgoamee #wegoanzipeten #webitenzedekopaf, je kans maakt op een duoticket voor een match in Play-off 1 naar keuze. De winnaar wordt op 15 maart bekendgemaakt. Woensdag trainde iedereen mee, uitgenomen De fauw (schouder) en Derijck (knie).