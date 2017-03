Kwart van artsen wordt aangevallen, nu te veel schrik om nog wachtdiensten te doen

Een kwart van de artsen is de afgelopen tien jaar het slachtoffer geworden van fysiek geweld. Dat blijkt uit een enquête van de Artsenkrant. De ­artsen gaan vandaag langs bij justitieminister Koen Geens (CD&V) om maatregelen te eisen. “Er zijn veel beloftes gedaan, maar we zien niets concreets gebeuren”, zegt Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten.

Een duw of slag krijgen van een patiënt, aangevallen worden omdat je bepaalde medicijnen niet wil voorschrijven of geen ziektebriefje wil geven: 28 procent van de artsen in ons land heeft het de voorbije tien jaar minstens één keer meegemaakt. Dat blijkt uit een enquête die ruim 900 artsen hebben ingevuld en die vandaag in de Artsenkrant verschijnt.

“Het probleem is de afgelopen jaren sterk gegroeid”, zegt Marc Moens van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). “Bij spoedopnames van dronken patiënten of drugsverslaafden lopen ze soms echt gevaar. Of wanneer ze als dokter van wacht bij mensen thuis komen die niet tot hun vaste patiëntenkring behoren. Als je dan bepaalde medicijnen of een ziektebriefje niet wil voorschrijven, kan het tot agressie komen.”

Vermoord

Eind 2015 werd in Izegem een huisarts vermoord door een patiënt. Sindsdien is een werkgroep opgericht die de veiligheid van artsen moet helpen waarborgen. De Orde der Artsen richtte een meldpunt voor agressie op: in een paar maanden tijd zijn daar al zestig gevallen gemeld.

“Dat toont de ernst van de situatie aan”, zegt Moens. “Er zijn vorig jaar veel beloftes gedaan, we zijn ook al bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ontvangen. Maar we hebben het gevoel dat het allemaal verwaterd is.”

Vandaag gaat een delegatie langs bij justitieminister Koen Geens (CD&V). “We worden zenuwachtig. Er zijn artsen die ermee dreigen om ’s nachts en in het weekend geen wachtdiensten meer te doen als de veiligheid zo in het gedrang komt”, zegt Rufy ­Baeke van het Syndicaat Vlaamse Huisartsen.

Verschillende voorstellen liggen op tafel: alle artsen een alarmknop meegeven die hen direct in contact brengt met de politie. Of een “zwarte lijst” waarop de criminele gegevens van bepaalde patiënten staan.

Minister Geens is wel te vinden voor een uitwisseling van informatie tussen zorgverleners en politie, zonder dat ze daarbij hun beroepsgeheim breken. “Volgende week wordt dat besproken in de ­Kamer”, zegt Geens.

Minister Jambon wil het idee van een alarmknop voor artsen ondersteunen. “Maar de artsen moeten dat zelf op poten zetten en installeren”, zegt hij.