Guga Baúl maakt debuut als quizmaster en herhaalt de vragen

Stemmenimitator Guga Baúl (30) maakt dit jaar zijn debuut als quizmaster. De duizend-poot van ‘Tegen de Sterren op’ wordt het gezicht van ‘Kan U de Vraag nog eens Herhalen?’, een quiz op VTM met vragen die de voorbije 28 jaar in quizzen op VTM aan bod kwamen. Guga Baúl krijgt in zijn show Gunter Lamoot (46) aan zijn zijde.

Foto: if

Een quiz, een archiefprogramma en een comedyshow voor de prijs van één: dat is Kan U de Vraag nog eens Herhalen? Guga Baúl maakt zijn debuut als presentator in dit programma dat nog dit jaar op VTM te zien is. Hij krijgt bijstand van Gunter Lamoot, die jurylid wordt. Lamoot speelde ook een belangrijke rol achter de schermen: hij dook in het archief van VTM op zoek naar memorabele momenten en hilarische fragmenten uit de vele quizzen die sinds de start van VTM in 1989 op de zender te zien waren. Alle vragen die Guga Baúl in zijn nieuwe quiz stelt, komen uit die quizzen. In dat opzicht is Kan U de Vraag nog eens Herhalen? de makkelijkste quiz die er bestaat: alle vragen zijn al een keer in een andere quiz gesteld. Op dit moment staat nog niet vast uit welke quizzen geput wordt, maar VTM beschikt over een rijk archief met klassiekers als Rad van Fortuin, Waagstuk en Wie Wordt Multimiljonair? en recentere quizzen als Het Verstand van Vlaanderen en Valkuil.

Guga nodigt naast onbekende deelnemers ook BV’s “met een quiz­verleden” uit, het ideale excuus om quizmasters als Walter Grootaers, Bart Kaëll, Rani De Coninck en Koen Wauters naar de studio te halen.

Twee handen op één buik

Voor Guga Baúl wordt de quiz zijn vuurdoop als presentator, al mocht hij al een keertje oefenen toen hij één aflevering van Zijn er nog Kroketten? overnam. “Het is mijn eerste eigen programma, dus behoorlijk spannend. Maar ik kijk er geweldig naar uit. Ik ben zelf een grote liefhebber van shows en spelprogramma’s uit de oude doos. Daarmee aan de slag mogen gaan, is op mijn lijf geschreven. Ook de comedyfactor ligt me uiteraard. Gunter Lamoot en ik zijn op dat vlak twee handen op één buik.”

Dat Gunter Lamoot Guga Baúl als jurylid bijstaat, is geen toeval: Lamoot is gespecialiseerd in het doorploegen van archieven van televisiezenders. Lamoot maakte in 2012 en 2013 twee seizoenen van het komische 2BE-programma Superstaar, waarin hij een eigen draai gaf aan beeldfragmenten van VTM en 2BE. Zo zette hij in de rubriek Verrückte Idioten toespraken van Hitler en meetings van diens aanhangers in een absurde context door er eigen commentaar en andere muziek op te zetten.