Buitenlandse pers vol lof voor RC Genk (en hard voor AA Gent): “Promotie voor het Belgische voetbal”

De Europa League-wedstrijd tussen AA Gent en RC Genk mag dan wel een Belgisch onderonsje zijn geweest, denk maar niet dat de buitenlandse pers de pandoering van de Oost-Vlamingen door de Limburgers niet opgemerkt heeft... Zo viel ook in de rest van Europa de knalprestaties van Samatta en Malinovskyi op, en was er her en der schampere kritiek op AA Gent.

“AA Gent met verstomming geslagen”

Het Franse L’Equipe relativeert op basis van deze pandoering meteen de Gentse stunt op Wembley: “Gent speelde nog beul voor Tottenham op Wembley in de zestiende finales, maar meer dan een exploot was dat niet. AA Gent werd met de neus op de feiten gedrukt door zijn Belgische tegenhanger Genk, dat de klus op 25 minuten klaarde. De Buffalo’s zien hun kansen op kwalificatie dus minimaal worden (al durven we na een zekere Barcelona-PSG niet meer vooruit te lopen op zulke zaken). Ex-Mazembe-aanvaller Samatta scoorde twee keer, de eerste keer dat hem dat lukte in de Europa League, terwijl de troepen van Hein Vanhaezebrouck tot tien herleid werden na rood voor Anderson Esiti.”

“Belgen in vuur en vlam”

Het Franse weekblad SoFoot noemt het duel tussen beide Belgische ploegen “promotie voor het Belgische voetbal, waarin Genk een serieuze optie nam op de kwartfinale. In het eerste deel van de Vlaamse derby deden beide ploegen hun galakostuum aan als vaandeldragers van het Belgische voetbal. Malinovskyi opende de festiviteiten voor Genk in de 21ste minuut met een vrije trap: de Oekraïense internationale raakte de bal perfect, Kalinic sprong mooi maar was kansloos. Meteen daarna beantwoordde Gent zijn Belgische buur bij een warrige fase met een doelpunt van Kalu. Maar de bezoekers hadden hun laatste woordje nog niet gezegd: onhoudbaar op stilstaande fases - met dank aan een gala-Malinovskyi - klommen ze opnieuw op voorsprong na een perfecte corner op het hoofd van Colley. Niets kon de Genkenaars schijnbaar afstoppen in het einde van de eerste helft, die een derde en een vierde doelpunt aantekenden via Samata en Uronen. De eerste werkte een superbe controle met de borst in de volley af, de tweede werd goed bediend door Pozuelo en kruisigde op zijn beurt Kalinic.”

“De Gentenaars kwamen met meer zin en intensiteit op het veld voor de tweede helft, naar het beeld van Koulibaly. De spits sleurde centraal als vanouds, werkte een voorzet van Saief met het hoofd binnen en herleidde de score zo weer. De thuisploeg had ook de kans om de kloof verder te dichten met een strafschop, nadat Kalu de knie van Malinovskyi tegenkwam in het strafschopgebied. Perbet nam de penalty, maar... als de bal niet wil, dan wil de bal niet. Nadat hij al eens de lat trof in de eerste helft, vond de Fransman ditmaal de handschoenen van Ryan op zijn weg. Die kansen mag je niet laten liggen, want zes minuten later doofde Samatta - opnieuw hij - de Gentse hoop definitief. Met dat vijfde doelpunt op verplaatsing bezorgde de Tanzaniaan een serieuze optie op de kwartfinale.”

“Genks doelpuntenfestival in Gent”

Volgens het Duitse Kicker is Genk al zeker van de kwartfinale: “In het volledig Belgische duel in Gent boekten de bezoekers een duidelijke 2-5 overwinning en kunnen ze zich al opmaken voor de kwartfinale. Hoewel de thuisploeg opende met een bal op de lat, was het Genk dat de openingstreffer scoorde na een vrije trap van Malinovskyi. De gelijkmaker van Kalu was slechts een korte opflakkering, want na een fout van doelman Kalinic kon Colley de weg naar een Genkse zege effenen. Na de 2-4 leek een beter resultaat er nog even in te zetten voor AA Gent, maar Perbet miste vanop de stip. Uiteindelijk scoorde Samatta nog een vijfde keer voor Genk.”

“Ernstige fouten in de Gentse verdediging”

Ook het Italiaanse La Gazzetta dello Sport ziet Genk al in de volgende ronde: “De Belgische derby leverde een wedstrijd vol emoties op... en een mooie beloning voor de bezoekers, die nu met anderhalve voet in de kwartfinale staan. Gent begon nochtans het best aan de wedstrijd, maar werd finaal slachtoffer van ernstige fouten in hun eigen verdediging. De eerste kans van de wedstrijd was na vier minuten voor de gastheren, en was meteen kolossaal kolossaal. Maar Perbet slaagde er verbazingwekkend in om de bal vanop een steenworp van doel toch nog op het doelhout te mikken. En de bezoekers vonden het doel wél bij hun eerste kans: Malinovskyi verrasste Kalinic met een vrije trap vanop 20 meter. Gent reageerde nog wel hevig, en werd zes minuten later al beloond toen Ryan in de fout ging op een trap van Kalu.”

“Maar toen begon de verdediging van de thuisploeg het verschil te maken in negatief opzicht: doelman Kalinic stond te zwemmen bij een hoekschop en opende de weg voor een doelpunt Colley. Daarna stonden twee foute beslissingen om op buitenspel te spelen Samata en Uronen toe om een derde doelpunt te scoren.”

“In de tweede helft probeerde Gent weer op koers te raken voor kwalificatie. Het mocht ook hopen na een uur, toen Coulibaly met een mooie kopbal op voorzet van Saief scoorde. Maar de comeback-ambities van de thuisploeg stierven op de handschoenen van Ryan, toen die tien minuten later een strafschop van Perbet tegenhield. En zoals de voetbalwet het wil, werd die gemiste kans gevolgd door het handjevol (“Manita”) van Genk, toen Samata de assist van Buffel in doel werkte.”

“Grote man Samatta”

De Nederlandse publieke omroep NOS focuste op de inbreng van onze noorderburen: “Racing Genk, met Jean-Paul Boëtius in de basis, klopte in de Belgische clash AA Gent met 5-2”, en riep Genk-spits Samatta uit tot Man van de Match: “De Tanzaniaan Mbwana Aly Samatta werd de grote man met een rake volley (op aangeven van Boëtius) en een intikker.”

Ook het weekblad Voetbal International bracht zijn lezers de Nederlandse inbreng in herinnering, met de titel “Droomavond Boëtius en Stuivenberg in Belgisch onderonsje. Jean-Paul Boëtius mocht voor het eerst in de basis beginnen in een Europa League-duel van Genk en beleefde een mooie avond. Het RC Genk van trainer Albert Stuivenberg staat met anderhalf been in de kwartfinale van de Europa League na een spectaculaire zege op bezoek bij AA Gent.”

“Genk legt AA Gent over de knie”

Het Algemeen Dagblad weet dat “Boëtius en Stuivenberg AA Gent over de knie legden”: “Racing Genk heeft donderdag een grote stap gezet op weg naar de kwartfinales van de Europa League. De Belgische ploeg van trainer Albert Stuivenberg was in de eerste ontmoeting in de achtste finales met AA Gent met 2-5 te sterk. Bij rust leidde Genk al met 1-4. Jean-Paul Boëtius deed de eerste helft mee bij Genk, en gaf een fraaie assist bij de 1-3 van Mbwana Samatta in de 41ste minuut. In de blessuretijd van de eerste helft scoorde ook Jere Uronen nog. De eerste twee doelpunten van Genk kwamen op naam van Ruslan Malinovskyi en Omar Colley. Gent was in de 27ste minuut via Samuel Kalu op gelijke hoogte gekomen.”

“Boëtius werd in de rust vervangen door de Belgische oud-Feyenoorder Thomas Buffel. Kalifa Coulibaly verzachtte de pijn voor Gent met een tweede doelpunt, en de thuisclub had daarna nog dichterbij kunnen komen. De Fransman Jeremy Perbet miste halverwege de tweede helft een strafschop. Even later sloeg Samatta voor de tweede keer in de wedstrijd toe (2-5), zodat Genk de return van volgende week met veel vertrouwen tegemoet kan zien. Gent beëindigde het duel met tien man na rood voor Anderson Esiti.”