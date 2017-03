Vader slaat zoontje (4) in elkaar omdat hij het woord “vier” niet kon uitspreken

Hij was zo furieus dat zijn vierjarige zoontje zijn eigen leeftijd niet kon uitspreken, dat hij het kind in elkaar begon te slaan, te krabben en diens haren begon uit te trekken. De jongen moest naar het ziekenhuis gevoerd worden voor verzorging.

Het was de moeder van de jongen die met hem naar het ziekenhuis reed, waarna ze de politie belde voor haar man, de 33-jarige Amerikaan Devon Eason. Toen de vrouw thuiskwam van het werk merkte ze de blauwe plekken op het hoofd, de rug en benen van haar zoontje meteen op.

Het oudere broertje (6) vertelde de politie dat zijn papa kwaad was omdat zijn broer het woord “vier” niet goed kon uitspreken. Hij krabde de jongen en sloeg hem “te veel keren”, voegde het zesjarige broertje nog toe.

Hagerstown-area man held without bail in beating of 4-year-old son. https://t.co/r2mQ0LmmGm pic.twitter.com/DHPI5Cmi9Z — Herald-Mail Media (@HeraldMailNews) March 9, 2017

De man werd gearresteerd en staat deze week terecht voor kindermishandeling in het Washington County District Court. Zijn advocaat vertelde de jury dat de man een huisvader was die al een jaar werkloos was.