Wind waait hard in Ohio, en dat ondervindt dit meisje meteen eens ze voordeur opent

De vierjarige Madison Gardner wist woensdag duidelijk niet wat er te gebeuren stond eens ze de voordeur van haar huis in Ohio zou openen. De wind blies er namelijk zodanig hard dat de kleuter onmiddellijk werd weggeblazen terwijl ze de deurklink vasthield.

Het incident vond plaats net nadat Madison uit de wagen van haar moeder was gestapt. “Ze is ongedeerd”, vertelde moeder Brittany Gardner achteraf aan Fox 8. “Aanvankelijk was Madison wat bang, maar ze kon er nadien wel mee lachen. Ze bleef de deurklink maar vasthouden tot ik bij haar was.”

Ook de moeder zelf zag er de humor wel van in. Onder muzikale begeleiding van Frank Sinatra’s ‘Come Fly with Me’ plaatste ze de camerabeelden op sociale media. Al meer dan honderdduizend mensen hebben intussen de video bekeken.