Onwaarschijnlijke ontknoping Barça zorgde voor lokale aardbeving

Barcelona won woensdag met 6-1 van PSG en plaatste zich zo alsnog voor de kwartfinale van de Champions League. Dat was compleet onverwacht, onverhoopt en ongelofelijk voor de supporters van de Blaugrana, die dan ook stevig uit hun dak gingen. Bij het zesde doelpunt was er zelfs sprake van een kleine, lokale aardbeving!

Het dak ging er helemaal af in een tot de nok gevuld Camp Nou, goed voor ruim 90.000 supporters, toen Sergi Roberto in de allerlaatste seconden van de toegevoegde tijd de onverhoopte 6-1 maakte. Seismoloog Jordi Diaz merkte daags nadien op dat zijn seismograaf dicht bij het stadion een kleine aardbeving had geregistreerd, zoals te zien is op de grafiek hieronder.

That's how the ground was shaking yesterday night during the @FCBarcelona comeback in Champions League !! @ICTJA_CSIC. pic.twitter.com/QmEqKa9FZx — Jordi Diaz Cusi (@JDiazCusi) March 9, 2017

Volgens Diaz was het de grootste aardbeving van dit type in Barcelona. Wel één kleine kanttekening: erg veel ondervond de rest van Barcelona hier niet van. “De vibratie verzwakt al snel, even verderop zal het de mensen niet zijn opgevallen” aldus Diaz aan de Spaanse krant El Pais. Geen probleem, even verderop waren de mensen ongetwijfeld óók aan het springen.