Onzeker over hoe je eruit ziet tijdens het lopen? Deze marathonloopster post peptalk

Dorothy Beal had net bijna een marathon uitgelopen toen er een foto van haar genomen werd waarop haar cellulitis duidelijk te zien was. Deze foto maakte haar even onzeker, maar dan postte ze toch een heel inspirerende post op Instagram. "Ja, ik heb cellulitis, en geen maatje 34, maar dankzij deze benen en dit lichaam heb ik wel al 32 marathons gelopen."

De Amerikaanse Dorothy Beal is loopcoach en mama van drie, en postte een heel inspirerende boodschap voor haar 44.000 volgers en alle andere lopers op Instagram.

Tijdens het lopen van een marathon werden verschillende foto's van Dorothy Beal genomen. Op één foto was haar cellulitis duidelijk te zien. In een post op Instagram geeft de loopster toe dat deze foto haar even onzeker maakte.

"Deze foto's werden allebei genomen tijdens dezelfde race. Op de ene foto zie ik er sterk en tevreden uit, op de andere maak ik me zorgen over de cellulitis op mijn billen. Deze race was echt lastig, en waarschijnlijk mijn traagste ooit, maar toch voelde ik me na de race goed. Het lopen had me een boost gegeven. Dat gevoel bleef hangen tot ik een paar dagen later de foto met de cellulitis te zien kreeg. Ik werd er heel onzeker van."

"Eén foto legt maar een fractie van een seconde vast. Vreselijk dus, dat ik me door dat ene beeld onzeker liet maken. We zien er meestal niet echt fantastisch uit als we lopen, maar daarom lopen we toch niet? We lopen omdat we ons zouden voelen zoals op de foto rechts. Tevreden. Trots! Laat één beeld dit moment en je prestatie niet verpesten."



"Mensen zeggen me vaak dat ik niet het lichaam heb van een loopster", gaf Beal nog mee aan Huffington Post. "Ten eerste bestaat een perfect looplichaam niet. En ten tweede: iedereen die loopt ziet eruit als een loper. Dus ja, ik heb cellulitis, en geen maatje 34, maar dankzij deze benen en dit lichaam heb ik al 32 marathons gelopen."

De post op Instagram lokte heel wat reactie uit. Heel wat lopers herkenden zich erin en posten gelijkaardige foto's met hashtag #ihavearunnersbody.