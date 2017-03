Waarom werken in Oost-Vlaanderen anders is

Op het eerste gezicht lijkt Oost-Vlaanderen de meest doorsnee provincie van Vlaanderen om er te werken. Al blijkt ze populair. “We merken een duidelijke ommekeer om terug in eigen streek te werken. Dat geldt ook voor Oost-Vlaanderen”, vertelt Bart Goossens, Associate Director bij Robert Half, die zelf de trend ondersteunt. Na enkele jaren heel Vlaanderen te hebben rondgetrokken, werkt hij op een kwartier van zijn deur.

Samen met Bart Goossens, die verantwoordelijk is voor de verschillende divisies van Robert Half in Oost-Vlaanderen, zetten we de trends rond werken in deze provincie op een rijtje. Waarin verschilt ze van andere?

1. Gemiddeld loon

Bij divers loononderzoek, zoals de Loonwijzer van Jobat, kenmerkt Oost-Vlaanderen zich als middenmoter. In Antwerpen en Vlaams-Brabant kan je meer verdienen, in Limburg en West-Vlaanderen dan weer minder. “Dit valt geografisch te verklaren. Hoe verder je van de grote metropolen verwijderd bent, hoe meer de lonen in verhouding dalen. Hoe dichter bij metropool, hoe hoger het gemiddelde loon”, weet Bart Goossens.

Deze cijfers stroken ook met de bevindingen van Robert Half zelf. Goossens: “Toen we in 2012 een nationaal loononderzoek deden, bleek Oost-Vlaanderen pal op het gemiddelde te liggen. Vijf jaar later was dat nog steeds het geval. Ook al gaan onze cijfers enkel over financiële en administratieve profielen, de profielen waar wij ons op richten, ze bevestigen de status van Oost-Vlaanderen als doorsnee provincie.”

Dit betekent echter niet dat het loon in Oost-Vlaanderen status-quo is gebleven. “Op vijf jaar tijd hebben we voor administratieve en financiële jobs een behoorlijke vooruitgang gezien. Die lonen zijn op vijf jaar tijd toch gemiddeld met 6,50 à 7,50 procent gestegen. Dat is behoorlijk, want er is in die periode ook een indexsprong geweest”, aldus Goossens. “De loonstijging valt ook te verklaren uit deze profielen zelf. Expertise wordt beloond. Financiën is bijvoorbeeld een expertise op zich. Maar administratieve jobs zijn dat eigenlijk ook. Logistiek bijvoorbeeld, dat hoort bij administratieve jobs, vergt evenzeer bepaalde kennis.”

2. Gevarieerd jobaanbod

Tegenover een gemiddeld loon staat in onze provincie een brede waaier aan jobs en werkgevers. “We hebben in Oost-Vlaanderen een heel gediversifieerd aanbod”, oordeelt Goossens. “We hebben een uitgebreide dienstensector, maar ook productieomgevingen rond de haven van Gent. Daarnaast kennen we een sterk gerichte kmo-markt. En is er in onze regio onder meer specifieke expertise in biotech, er zijn de spin-offs van de universiteit van Gent en we kennen ook een erg actieve start-up scene”, somt hij op.

Bart Goossens erkent dat sommige provincies op bepaalde vlakken groter zijn, zoals de haven van Antwerpen, of Brussel als traditionele bestemming als hoofdzetel voor heel wat (internationale) bedrijven. “Anderzijds mag je best stellen dat Oost-Vlaanderen ook de nodige multinationals telt met hun nationale zetel. Dan denk ik onder meer aan Ter Beke, Lotus of Arcelor Mittal.”

3. Steeds meer vaste jobs in de regio

Een ander kenmerk is het toenemend aantal regionale jobs. “Vorig jaar hebben we in Oost-Vlaanderen de toename van die jobs vooral gezien in onze uitzenddivisies Accountemps en OfficeTeam die zich richten op tijdelijke vacatures. Die kenden een heel sterk stijgende vraag. Maar terwijl het tot vorig jaar vooral om flexibele tewerkstelling en uitzendkrachten ging, zien we momenteel ook permanente rekrutering. Het werkgeversvertrouwen stijgt”, stelt Goossens.

4. Terugkeer naar Oost-Vlaanderen

Mensen gaan dichter bij huis werken, dus ook in eigen provincie. “We zien effectief werknemers terugkomen naar Oost- en West-Vlaanderen, die ervoor verder van huis gingen werken. Je merkt dat de zogenaamde work-life balance voor mensen verder aan belang wint.” Zelf is Goossens ook een voorbeeld van deze trend. “Ik was tot voor kort werkzaam over heel Vlaanderen als Associate Director van OfficeTeam, nu enkel in Oost-Vlaanderen, maar dan voor alle divisies van Robert Half. Sinds een kleine twee jaar is onze managementstructuur zo dat er één manager is voor al onze activiteiten in één provincie”, legt hij uit. “Ik woon zelf op een kwartiertje van het kantoor. En ik vind dat niet erg. Vroeger reed ik bijvoorbeeld een of twee keer per week naar Antwerpen.”

5. Mobiliteit veel vlotter

Het grote voordeel van Oost-Vlaanderen is de efficiëntie en de mobiliteit. Gent staat in de recente file-index van TomTom bijvoorbeeld pas op de zevende plaats van drukste Belgische steden, na Brussel, Antwerpen, Luik, Leuven, Namen en Kortrijk. “De mobiliteit is in Oost-Vlaanderen veel beter dan pakweg in Antwerpen of Brussel”, beaamt Goossens. “In onze provincie kan je op een autorit van een half uur ver geraken. Als je in Brussel centrum bijvoorbeeld een half uur rijdt, kom je vaak niet ver.”

6. Flexibeler werken

Niet alleen was het loon traditioneel hoger in regio’s als Brussel en Antwerpen, maar ook de extralegale voorwaarden waren er meer divers en de werkuren flexibeler. “Dat is vandaag anders. Flexibelere werkuren worden ook meer geïntegreerd in bedrijven in Oost- en West-Vlaanderen. Ook thuiswerk wordt meer en meer voorzien of getolereerd”, weet hij.

Het totale vergoedingspakket is vandaag meer uitgebalanceerd dan tot voor enkele jaren. Daar hoort ook in Oost-Vlaanderen steeds vaker een bedrijfswagen bij. “Vroeger waren mensen nog aangetrokken door een bedrijfswagen, een dag thuiswerk en flexibele uren, die bedrijven in de zogenaamde metropool aanboden. Maar vandaag zie je dat bij de lokale werkgevers ook.”

