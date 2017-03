Dossier nieuw Antwerps stadion ligt weer op tafel

Vandaag praat het Antwerpse college van burgemeester Bart De Wever voor het eerst sinds lang weer over de bouw van een nieuw voetbalstadion. Alle modaliteiten moeten nog worden ingevuld, maar het moment lijkt juist.

Antwerp FC staat op de drempel van promotie naar de hoogste klasse, Beerschot Wilrijk kan de bevordering naar 1B nog nauwelijks missen. In die omstandigheden dringt de bouw van een nieuw voetbalstadion zich meer dan ooit op. Daarom ligt de zaak vandaag op tafel bij het Antwerpse college.

Als het stadsbestuur vandaag zijn zegen geeft, dan worden er nieuwe gesprekken met Antwerp en Beerschot Wilrijk aangeknoopt. Die onderhandelingen lagen stil nadat Patrick Vanoppen, de vorige topman van Beerschot, zijn veto tegen een stadion voor de beide clubs had gesteld.

Petroleum Zuid

Zowel Antwerp als Beerschot Wilrijk spelen nu in stadions die niet geschikt zijn voor voetbal op het hoogste niveau. De Bosuil en het olympisch stadion op het Kiel beantwoorden niet aan de grote ambities van de beide clubs op middellange termijn.

De meest voor de hand liggende locatie voor een nieuw stadion is nog altijd de site Petroleum Zuid, waarvoor het vorige stadsbestuur in samenwerking met de toenmalige Vlaamse regering al voorbereidingen had getroffen. Maar nu ligt alles weer open.