Kelly Osbourne post verrassende 'throwback' met Adele

Kelly Osbourne verraste Instagram met een foto uit de oude doos. Ze postte een 'throwback' met Adele uit 2007. Toen was Adele zelfs nog helemaal niet bekend.

De volgers van Kelly Osbourne reageerden bijzonder enthousiast op haar #throwback op Instagram. De foto is tien jaar oud en toont een nog onbekende Adele en een Kelly Osbourne met micro in de hand en rode zonnebril op tijdens een event van BBC Radio in 2007.

Op het moment dat de foto genomen werd, was Adele nog onbekend. Haar eerste album, 19, bracht ze pas een jaar later uit.

In 2013 vertelde Kelly Osbourne al in een interview dat ze Adele kende van in hun tienerjaren, en dat ze geweldig trots was op haar grote doorbraak.



#TBT2007 of me & @adele hosting/starting a conga line at @bbcradio1 #BigDayOut! #BackInTheDay ???????? Een bericht gedeeld door Kelly! (@kellyosbourne) op 9 Mrt 2017 om 3:31 PST

In tien jaar tijd, zijn Adele (29) en Kelly Osbourne (32) uiterlijk toch wel een pak veranderd. Maar vooral het leven van Adele nam een gigantische wending. Van girl nextdoor werd ze een van de grootste zangeressen van haar generatie.