Ref Barça-PSG mogelijk niet meer in actie in Champions League

Deniz Aytekin wordt mogelijk geschorst na zijn twijfelachtige partij tussen FC Barcelona en PSG in de achtste finales van de Champions League. Pierluigi Collina, hoofd van de Europese scheidsrechtersbond, was volgens de Spaanse krant Marca niet tevreden over de prestaties van de arbitrage en wil de Duits-Turkse ref voor een tijd schorsen in Europa.

Na de 6-1-stunt van Barcelona tegen PSG in de achtste finales van de Champions League kreeg ref Deniz Aytekin na een reeks discutabele beslissingen bakken kritiek over zich heen. Velen maakten zich druk dat de Duitser met Turkse roots in het slot van de match bij een 4-1-stand voor een schwalbe van Luis Suarez de bal op de stipt legde en zo het ongelofelijke mirakel van Barcelona inluidde.

De scheidsrechterskoepel van de UEFA boog zich na de match over de prestaties van de arbitrage in Camp Nou en kwam met een ondermaats rapport terug. Ex-topref Pierluigi Collina, huidig hoofd van de Europese scheidsrechtersbond, was volgens Marca ook niet tevreden over Aytekins match en zou overwegen om de scheidsrechter een tijd van het Europese toneel te houden.