Gluren bij BV's: Zo schattig is het dochtertje van Regi

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op de Instagram, die we graag even voor je bundelen.

Stylist Jani Kazaltzis zette deze week zijn oma in de kijker. "Oma's aan de top", stond in een van zijn hashtags.

Een bericht gedeeld door Jani Kazaltzis (@janikazaltzis) op 7 Mrt 2017 om 11:58 PST



Ellie Martha, het dochtertje van Elke Vanelderen en Regi Penxten, vierde haar vierde verjaardag in balletoutfit. "Glitters, toeters, slingers en ballonnen! Gelukkige verjaardag mijn lieve Ellie Martha!", schreef de voormalige presentatrice erbij.

Een bericht gedeeld door Elke (@elkevanelderen) op 5 Mrt 2017 om 10:54 PST



Karen Damen zag Buffalo's staan in een magazine - in combinatie met een Chanel-handtas - en is door het dolle heen. "Ze zijn terug. Het heeft nog lang geduurd', schrijft ze.

Een bericht gedeeld door Karen Damen (@karendamen) op 5 Mrt 2017 om 6:37 PST



'Familie'-actrice Sandrine André deed haar wagen in de garage en kreeg een Jaguar als vervangwagen. "Me happy", staat er bij de foto vanachter het stuur met het bekende logo.

Een bericht gedeeld door Sandrine André (@sandrine__andre) op 9 Mrt 2017 om 6:00 PST



Olympisch atlete Nafi Thiam heeft dan weer een gloednieuwe wagen gekregen. "Bedankt Audi", staat er bij een kiekje waarop ze haar bolide knuffelt.

Een bericht gedeeld door ?????????????Nafi Thiam (@thiam_nafi) op 9 Mrt 2017 om 8:25 PST



Vandaag voorspelden de weermannen - en vrouwen lenteweer en trakteert de hemel de jarige Jill Peeters op haar favoriete wolken. "Mijn favorieten", laat ze weten.

Een bericht gedeeld door Jill Peeters ?? (@jillpeeterswx) op 10 Mrt 2017 om 1:08 PST



Matteo Simoni deelde, ter nagedachtenis van zijn opa, een foto uit de oude doos en hij staat er zelf op als baby.

Een bericht gedeeld door Matteo Simoni (@simonimatteo) op 8 Mrt 2017 om 2:45 PST



Kan de echte Dana Winner nu opstaan? Tine Embrechts kruipt in de huid van de zangeres in 'Tegen de Sterren Op'