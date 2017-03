Waarom Antwerp nog een appeltje te schillen heeft met Roeselare

Wordt het zaterdag dan eindelijk toch de dag van de Grote Terugkeer voor Antwerp? Dertien jaar al vertoeft het trotse stamnummer één in het vagevuur van het Belgische profvoetbal. Vijf keer kwamen ze dicht bij de promotie, evenveel keer liep het mis. Vier mislukte eindrondes en het drama van vorig seizoen liggen nog vers in het geheugen. Opvallend: twee keer speelde Roeselare, de tegenstander van zaterdag, daarbij een bepalende rol. Is driemaal scheepsrecht?

In het eerste seizoen na het afzakken naar tweede klasse, is de druk groot bij The Great Old om toch meteen weer terug te keren naar het hoogste niveau. Rood-wit schopt het tot in de eindronde, maar verliest daar meteen twee keer tegen uitgerekend Roeselare. “De spelersgroep hing niet echt aan elkaar en wilde op gegeven moment zelfs niet meer trainen omdat er ruzie was”, vertelde toenmalig trainer Regi Van Acker in de Gazet van Antwerpen. Uiteindelijk zou Antwerp pas als derde eindigen in die eindronde.

Roeselare scoort tegen Antwerp in het seizoen 2004/2005.

• 2006-2007: financiële problemen

Een “kampioenenploeg”, zo werd het Antwerp van het seizoen 2006-2007 omschreven. Spijtig genoeg voor de oudste club van het land zou dat ook het eerste seizoen wroden waarin hun financiële problemen van Antwerp een nadrukkelijke rol begonnen te spelen. Spelers werden soms drie maanden niet betaald, clubauto’s werden in beslag genomen en zelfs trainer Warren Joyce werd uit zijn appartement gezet. De kopzorgen naast het veld kostten hen de promotie. Antwerp zou pas als tweede eindigen in de eindronde.

• 2007-2008: gemiste kansen en individuele foutjes

Individuele foutjes op de beslissende momenten zouden Antwerp de titel kosten. Twee cruciale nederlagen tegen Tubeke, één door een blunder van Ransford Addo en één door een karrenvracht gemiste kansen, breken Antwerp zuur op. Tubeke gaat met de promotie lopen. Antwerp blijft verweesd achter en eindigt, ondanks het feit dat het wel alle andere eindrondewedstrijden won, weer als tweede.

Tubeke mocht de promotie op de Bosuil vieren. Foto: ISOSPORT

• 2008-2009: boeman Roeselare (II)

Antwerp haalt weer de eindronde, maar botst daar al voor de tweede keer op Roeselare. De West-Vlamingen doen als vijftiende uit de hoogste klasse mee en zijn simpelweg een maatje te groot. Antwerp zou die eindronde als vierde en laatste eindigen.

• 2015-2016: acht punten voorsprong weggegooid

Met acht punten voorsprong in februari lijkt de titel nog maar een formaliteit te zullen worden voor Antwerp, maar stress in de spelersgroep en een ultieme neerwaartse spiraal strooien roet in het eten. Op de laatste speeldag kan alles nog rechtgetrokken worden op de eigen Bosuil, maar Eupen wil niet buigen en promoveert uiteindelijk naar 1A.