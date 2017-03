Schorsing van White Star Brussels is opgeheven

WS Brussels mag komend weekend dan toch gewoon in actie komen. De club uit de eerste amateurliga heeft zijn openstaande schuld aan ex-speler Aurélien Joachim in extremis ingelost, waardoor de schorsing van sportactiviteiten wordt opgeheven. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdag bevestigd.

Zaterdag werkt White Star op de 24e speeldag van de eerste amateurliga zijn uitwedstrijd tegen Sprimont Comblain Sport af zoals gepland. De club van sterke man John Bico hoeft geen forfaitnederlaag te vrezen.

WS Brussels werd maandag geschorst van alle sportactiviteiten, omdat het nog een “aanzienlijk bedrag” verschuldigd was aan ex-spits Joachim, die momenteel de kleuren van SK Lierse verdedigt. White Star slaagde er enkele dagen later in om zijn financiële verplichtingen alsnog na te komen, waarop de Financieel Directeur van de KBVB de opgelegde schorsing ongedaan maakte.

Openstaande schuld

De noodlijdende club heeft het dit seizoen na het debacle van vorig jaar enorm moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. In december 2016 verloor White Star een competitiematch tegen Oudenaarde met 0-5 forfaitcijfers, nadat de Brusselaars wegens een openstaande schuld aan de KBVB geschorst waren van deelname aan de competitie.

Vorig jaar werd White Star nog kampioen in tweede klasse, maar er volgde desondanks een degradatie omdat er geen licentie betaald voetbal bekomen werd. Ook nu lijkt het lot van de Brusselaars voor de groene tafel beslist te gaan worden. WS Brussels bezet op zeven speeldagen van het einde de dertiende op zestien plaatsen en is de eerste club boven de degradatiestreep. White Star dankt die positie aan de beslissing van het Sportcomité van de KBVB, waardoor Deinze van de derde naar de laatste plaats teruggeslagen werd. Deinze ging evenwel in evocatie en hoopt opnieuw zijn derde stek in te nemen. De drie laatste clubs in de stand zakken naar de tweede amateurliga.