Stad wil gesprekken nieuw ‘Stadion aan de Stroom’ hervatten: Antwerp reageert positief, Beerschot Wilrijk wacht af

Antwerpen / Kiel / Deurne - Het stadsbestuur van Antwerpen wil gesprekken aanknopen met traditieclubs Royal Antwerp FC en KFCO Beerschot Wilrijk over een nieuw Antwerps voetbalstadion. De dialoog zou een heropstart van een al jaren stilstaand dossier betekenen. Voor de locatie wordt opnieuw naar het gebied ten zuiden van de Scheldekaaien gekeken, het ‘Stadion aan de Stroom’, maar verder worden alle opties nog opengehouden. Dat kondigde burgemeester Bart De Wever (N-VA) aan op een persconferentie in het Antwerps stadhuis. De twee clubs hebben al gereageerd.

Onder het vorige stadsbestuur van burgemeester Patrick Janssens waren er al verregaande plannen rond een gemeenschappelijk stadion voor de twee rivaliserende clubs. Die onderhandelingen stokten nadat Patrick Vanoppen, de vorige sterke man op het Kiel, zijn veto tegen een stadion voor beide clubs had gesteld.

Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur vindt nu de tijd gekomen om die plannen nieuw leven in te blazen. “Beerschot Wilrijk is terug op goede weg en lijkt op weg naar 1B. Antwerp speelt morgen hopelijk kampioen en kan eindelijk terug naar eerste klasse gaan. Na jaren van malaise lijken beide clubs eindelijk op goede weg. We kunnen dan ook moeilijk anders doen dan daar op in te spelen”, zegt burgemeester Bart De Wever op de persbriefing van het stadsbestuur.

Korte termijn

“We gaan op korte termijn met de betrokken clubs rond de tafel zitten, om te zien of ze bereid zijn om mee te gaan in het project”, aldus De Wever. Dat project zal niet gewoon voortbouwen op de vorige plannen. “We beginnen vanaf nul, met een blanco blad”, klinkt het.

Toch lijkt de mogelijk toekomstige locatie wel dezelfde: Petroleum Zuid, vlakbij de wijk Nieuw Zuid, waar ook de nieuwe gevangenis en bedrijventerrein Blue Gate zullen verschijnen. “Er is daar grond beschikbaar en er waren ook afspraken gemaakt met De Lijn, die nog steeds gelden.”

Simulatie van de plannen die destijds gesmeed werden voor een stadion aan de Scheldeboorden. Foto: rr

Steun

Het stadsbestuur hoopt alvast dat beide clubs zich constructief opstellen. “In het recente verleden hebben we Antwerp geholpen met 1 miljoen euro voor de renovatie van tribune 1. Beerschot Wilrijk kan al jaren het olympisch stadion huren van de stad. Wij zijn in het verleden altijd heel inschikkelijk geweest, nu is het hopelijk tijd voor verdere stappen.

De stad denkt voor de bouw en de uitbating van het stadion aan een PPS-constructie, waarbij private partners deels mee hun schouders onder het project zetten. Het stadion zal mogelijk ook andere functies krijgen, maar wat die concreet zullen zijn, is nog niet duidelijk.

Wanneer moet dat stadion er staan? “Zo snel mogelijk”, aldus De Wever, maar ongetwijfeld wordt het nog een kwestie van jaren.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Antwerp positief “mits promotie”

Royal Antwerp FC laat weten akte te nemen van de uitgestoken hand van het Antwerpse stadsbestuur. “We zijn bereid om binnenkort gesprekken hierover aan te gaan, maar op dit moment hebben we natuurlijk andere prioriteiten”, zegt woordvoerder Thomas Slembrouck, verwijzend naar de levensbelangrijke wedstrijd tegen Roeselare zaterdag.

Het huidige stadion van Antwerp, de Bosuil, is erg versleten en onderging de voorbije jaren al dringende oplapwerken om de duizenden trouwe fans te kunnen blijven ontvangen. De stad Antwerpen is, in tegenstelling tot bij Beerschot Wilrijk, geen eigenaar van het stadion, maar leverde wel al heel wat financiële steun voor die werken. Burgemeester De Wever stelde vrijdag nog dat er in geval van promotie naar eerste klasse nog verschillende bijkomende ingrepen nodig zouden zijn. Op iets langere termijn kan er dan gewerkt worden aan een nieuw stadion, stelt de stad.

Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Beerschot Wilrijk wacht af

Beerschot Wilrijk neemt een afwachtende houding aan. “KFCO Beerschot Wirlijk verneemt vandaag via de media dat de stad Antwerpen overweegt om het ‘stadiondossier Petroleum Zuid’ weer vanonder het stof te halen, in een zoektocht naar een volwaardig voetbalstadion waar zowel KFCO Beerschot Wilrijk en Royal Antwerp FC terecht zouden kunnen”, staat te lezen op de clubwebsite.

“Onze club heeft hierover vanuit ‘het Schoon Verdiep’ nog geen enkele concrete informatie gekregen. Wij wachten in dit verband een eventuele uitnodiging van de stad Antwerpen af. Om evidente redenen neemt KFCO Beerschot Wilrijk in dit dossier vooralsnog geen standpunt in. Onze club zal hierover ook niet verder communiceren.”

Bekijk het interview van Bart De Wever op ATV: