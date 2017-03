Waarom Eva Mendes nooit meegaat met Ryan Gosling op de rode loper

De Cubaans-Amerikaanse actrice Eva Mendes en de Canadese acteur Ryan Gosling zijn al jaren een koppel, maar ze verschijnen nooit samen op de rode loper. Daar heeft de brunette een erg simpele reden voor. Die onthult ze in een interview met lifestyleblad Shape.

Van de voorstelling van ‘La La Land’ op de rode loper tot een evenement zoals de Oscars: de actrice loopt nooit aan de zijde van haar wederhelft. De reden van haar afwezigheid hoeven fans niet ver te zoeken.

“Wat mensen niet van me weten, is dat ik heel graag thuis ben. In plaats van de rode lopers af te schuimen, zit ik liever bij onze dochters”, aldus de actrice die zich sinds de geboorte van hun eerste kindje wat terugtrekt uit de schijnwerpers.

Foto: pn

Eva Mendes en Ryan Gosling leerden elkaar in 2012 kennen op de set van ‘The Place Beyond the Pines’. Intussen zijn ze (stiekem) getrouwd en gebben ze twee dochters: Esmeralda en Amada.