Welke scenario’s zijn nog mogelijk op de slotspeeldag?

Zondag wordt de knoop doorgehakt: wie mag samen met Club Brugge, Anderlecht, Zulte Waregem en KV Oostende naar Play-off 1, en wie degradeert naar 1B: Westerlo of Moeskroen? Sportwereld.be zet alle scenario’s voor u op een rijtje.

Eerst dit: bij een gelijke stand (qua punten) in het klassement, bepalen een aantal criteria wie voorrang krijgt op een ticket voor Play-off 1. Dat zijn in volgorde: het aantal gewonnen wedstrijden, het doelsaldo, het aantal gemaakte doelpunten en het aantal gemaakte doelpunten op verplaatsing. Club Brugge, Anderlecht, Zulte Waregem en KV Oostende zijn mathematisch al zeker van een ticket voor Play-off 1.

KV Mechelen heeft in theorie de beste papieren om zich met dat kwartet te plaatsen voor Play-off 1: Malinwa heeft op de slotdag immers voldoende aan een punt. Maar... Mechelen moet naar AA Gent (dat vorige zaterdag met de hakken over de sloot won in Beveren) en zo toch nog alles in eigen handen heeft. Want als de Buffalo’s zondag voor eigen volk winnen van Mechelen, mogen ze sowieso naar Play-off 1. Het moet dan wel winnen, terwijl de tegenstander uit Mechelen voluit kan speculeren op een punt.

De andere twee gegadigden voor het zesde ticket zijn Charleroi en RC Genk. De Karolingers staan voorlopig nog zesde (na de late gelijkmaker tegen Kortrijk) en trekken op de slotdag naar Lokeren, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft. Als AA Gent wint moet het zelf wel (minstens) één punt pakken in Kortrijk.

RC Genk deed wat het moest doen tegen Club Brugge, maar heeft zijn lot niet meer in eigen handen. De Limburgers moeten rekenen op een nederlaag van twee van de drie ploegen boven hen: AA Gent of KV Mechelen én Charleroi moeten verliezen. Het moet dan uiteraard zelf winnen in Westerlo, dat zelf nog niet zeker is van het behoud.

Concreet:

KV Mechelen: speelt Play-off 1 als het wint of gelijkspeelt in Gent. Maar ook wanneer het verliest én Charleroi verliest én Genk geen beter doelsaldo heeft bij winst.

Charleroi: speelt Play-off 1 als het wint of gelijkspeelt in Lokeren . Maar ook wanneer het verliest én AA Gent verliest én Genk niet wint.

AA Gent: speelt Play-off 1 als het wint. Maar ook wanneer het gelijkspeelt én Genk wint én Charleroi verliest.

RC Genk: speelt Play-off 1 als het wint én Charleroi verliest én Gent wint niet. Maar ook wanneer het wint én Charleroi verliest én Gent wint maar Genk een beter doelsaldo heeft dan KV Mechelen.

Degradatie:

Als de competitie vorige zaterdag was afgelopen, had Westerlo zich gered en moest Moeskroen naar Eerste Klasse B, want in het klassement hebben de Kempenaren voorlopig twee punten meer dan Moeskroen. Jammer genoeg voor Westel staat er echter nog één speeldag op het programma, en die kondigt zich heel wat lastiger aan voor hen dan voor Moeskroen: Westerlo ontvangt immers RC Genk, dat nog strijdt om een (minieme) kans op Play-off 1. Moeskroen maakt op hetzelfde moment de (korte) verplaatsing naar Kortrijk, dat niets meer te winnen of te verliezen heeft.

Als Westerlo zelf zekerheid over het behoud bij elkaar wil voetballen, moét het winnen tegen Genk. Ook als Moeskroen niet wint op het veld van KV Kortrijk, is Westel zeker van het behoud.

Maar als Westel niet wint en Moeskroen wél, degraderen de Antwerpenaren. Bij een nederlaag van Westerlo en een zege van Moeskroen, sluiten de Henegouwers het seizoen af met één punt meer. Bij een gelijkspel van Westerlo en een zege van Moeskroen hebben beide ploegen evenveel punten, maar redden Les Hurlus zich op basis van het feit dat ze één wedstrijd meer wonnen.

Concreet:

Westerlo redt zich als:

- het zelf wint van Genk; of - Moeskroen niet wint van Kortrijk

Moeskroen redt zich als:

- het wint van Kortrijk en Westerlo niet wint van Genk