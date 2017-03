Language Industry Awards voor taalprofessionals

Bezig met taal als leerkracht, vertaler, tekstwerker, beleidsmaker of app-ontwikkelaar? Dan heb ook jij een ‘beroepsfederatie’: De Taalsector, gevestigd in een postindustrieel pand in het Gentse Rabot. Begin april worden de LIA’s (denk maar aan de MIA’s) voor de beste taalbijdrage er weer uitgereikt.

De Taalsector biedt taalprofessionals info en kruisbestuiving. Initiatiefnemer Dries Debackere – zelf vertaler – creëerde ook het Europese platform The Language Industry, met nieuws over meertaligheid en (ver)taaltechnologie. “We kijken voorbij ons eigen taalgebied”, zegt Dries Debackere.

“Taal, geletterdheid en beleid winnen door globalisering en migratiestromen alleen maar aan belang. We spreken natuurlijk ook taalrolmodellen aan, zoals radiomaker Jan Hautekiet en zijn Heerlijk Helder-campagne. Door over al die muurtjes heen te kijken, is De Taalsector interessant voor elke taalprofessional. Ook buiten je eigen vakgebied wil je meer te weten komen over goede taalproducten en -diensten en over publicaties, opleidingen en events. We zijn een open community. Iedereen die zich aangesproken voelt en professioneel en gepassioneerd met taalwerk bezig is, is welkom.”

Werken in taalsector

De Taalsector organiseert druk bijgewoonde meet-ups, bijvoorbeeld het tweejaarlijkse The Value of Language in samenwerking met KU Leuven. “Een conferentie over taaloplossingen en een taalmarkt met standjes waar inkopers taaldiensten en oplossingen kunnen kopen”, zegt Dries Debackere. “Binnenkort geven we ook een boek uit met portretten van taalprofessionals. Begin april organiseren we hier in Gent weer de LIA’s Top 100 Live: vijf dagen lang verzorgen we elke middag van 12 tot 14 uur een live talkshow met interviews met genomineerden: de gebruikers van taaltools, -websites en –apps ... live of via Facebook te volgen. Ideaal om de taalsector in al zijn diversiteit te laten zien.”

De website en Twitter-feed van De Taalsector worden nauwgezet up-to-date gehouden dankzij studenten – universitairen Germaanse of Linguïstiek, bachelors Vertaler of ICT … – die hier een maandje stage komen lopen. “Er is veel én aantrekkelijk werk in de taalsector”, besluit Dries. “Door nieuwe evoluties als artificiële intelligentie (AI) in taaltechnologie is het vaak complexer dan je zou denken.”

Meer info: www.taalsector.be / www.thelanguageindustry.eu

