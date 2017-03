De Krook zet trend voor bibliotheekjobs: van balie- tot expertmedewerker

‘Je kunt het personeel van De Krook vanop afstand bedienen … naar ‘t schijnt”: een campagneslogan voor de nieuwe stadsbibliotheek van Gent. De opening van De Krook dit weekend is groot nieuws. De menselijke boekenverhuisketting vanuit de oude bieb bewijst dat dit Gentse ‘Centre Pompidou’ hoge verwachtingen losmaakt. Jobat vroeg twee bibliotheekmedewerkers wat er door De Krook allemaal verandert in hun job.

Teamcoach publieks- en scholenwerking Patricia Huyghe: “Als infomedewerker heb je al een hele tijd geen bibliotheekopleiding meer nodig. ‘De klant’ en niet ‘het boek’ staat centraal. Veel collega’s hebben een achtergrond sociale wetenschappen of communicatie, maar er zijn ook jongeren uit ASO-richtingen die als ambtenaar C-niveau bij ons terechtkomen. Als teamcoach ben je wel minstens bachelor.”

Kinderbibliotheek

De bibliotheek zit in De Krook onder één dak met verschillende vakgroepen van de UGent en technologie-incubator imec. “Hun onderzoeken maken we mee bekend via lezingen in de bib”, zegt Patricia. “De Krook is een bibliotheek, maar ook een centrum voor vorming en opleiding. We werken samen met Vorming Plus Gent-Eeklo voor volwassenenvorming: dat past in onze visie op levenslang leren. Ook de samenwerking met Brede School Gent en met het gewone onderwijs is daar helemaal op gericht.”

Al die activiteiten maken dat je je als bibliotheekmedewerker volop op de buitenwereld richt. Het maakt de job breed en boeiend. Heel wat universitairen solliciteren spontaan, maar dit is en blijft een stadsdienst: vacatures worden vaak ingevuld vanuit de wervingsreserve. Sien De Ruyck, teamcoach kinder- en jongerenbibliotheek: “In de kinderbibliotheek heb je vooral mensen nodig die graag met kinderen werken en communicatief zijn. Die medewerkers komen bijvoorbeeld over vanuit de – eveneens stedelijke – kinderdagverblijven.”

Brede werking

“Vrijwilligers- en doelgroepenwerking zoals de jongerenambassadeurs zijn erg belangrijk”, zegt Sien. “Aan de basis van dat ‘Team Krook’ ligt het participatieonderzoek Bomb the Bib bij jongeren (via REC Radiocentrum) en imec. Wat zijn de behoeften van jongeren? Een twintigtal Gentse jongerenambassadeurs gaven via co-creatie zelf ‘hun’ bibliotheekafdeling mee vorm. “We betrokken er jongeren uit het ASO, TSO en BSO bij”, zegt Sara Logghe van imec die het onderzoek leidde. “Het zorgde voor een aanbod van alternatieve manieren van ‘lezen’, zoals via gaming. Ze begonnen zelf ook creatiever na te denken over hun eigen toekomst.”

Het resultaat: een heuse hightech jongerenbibliotheek voor middelbare scholieren. Maar ondanks de geruchten zijn boeken nog steeds de ruggengraat van bibliotheek De Krook. “Beeldschermen en sensoren zijn er volop”, beaamt Patricia. “Daarmee brengen de medewerkers de collectie en dienstverlening vlot naar de klanten. We hebben een collectie-aanbevelingstool die de leenkeuze ondersteunt en er is de Bib-app. Maar boeken blijven het hart. Uitlenen loopt dankzij automatisering gewoon veel vlotter. De tijd die daardoor vrijkomt, besteden onze mensen aan informeren en samenwerken. Daar worden ze speciaal voor opgeleid. Op dat vlak zal De Krook zeker een trend zetten.”

>

>

>