Zo hoeft u niets te missen van titelmatch tussen Roeselare en Antwerp zaterdag

Royal Antwerp FC en Roeselare staan zaterdag voor de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Na dertien jaar toeven in het vagevuur van tweede klasse (sinds dit seizoen 1B), heeft Antwerp nu de ultieme kans om terug te keren naar het hoogste niveau. Voor Roeselare is het iets minder lang geleden, de West-Vlamingen speelden in 2010 hun laatste wedstrijd in eerste klasse. Elke rechtgeaarde fan wil de wedstrijd uiteraard live meemaken, maar waar kan dat allemaal? Wij lijsten de opties voor u op!

• Live in Roeselare

Het Schierveldestadion in Roeselare is bijna uitverkocht. Vrijdagmiddag waren er nog 200 tickets over, maar KSVR verwacht dat die tickets nog voor de start van het weekend de deur uitgaan. Zo’n 800 Antwerp-fans zullen de match bijwonen. Normaal is er op Schiervelde plaats voor zo’n 1.500 plaatsen voor de bezoekende supporters, maar om veiligheids- en praktische redenen zullen het er voor dit titelduel een pak minder zijn.

Bij een titelviering van Roeselare of Antwerp zullen de aanwezige fans hun euforie toch een beetje moeten temperen, want Roeselare kondigde al aan dat een veldbestorming verboden zal worden. Ook Bengaals vuur zal niet toegelaten worden.

Foto: STEFAAN BEEL

De Antwerp-fans die geen stadionticket wisten te bemachtigen, reizen best niet af naar West-Vlaanderen. De politie van Roeselare heeft uitdrukkelijk gevraagd om de wedstrijd niet uit te zenden, al kan het dat natuurlijk niet verbieden. De fans van Antwerp kunnen best terecht in het Bosuilstadion, waar een groot scherm wordt uitgestald.

Antwerp-fans die toch de trip van +- 100 km ondernemen, zijn zich er best van bewust dat er komend weekend wegenwerken zijn aan de Kennedytunnel richting Gent... Ook op de secundaire wegen in Aalter en Tielt zijn er wegenwerken aan de gang.

• Op de Bosuil

De supporters van The Great Old zonder ticket kunnen dus best terecht op de Bosuil. Daar zijn twee tribunes uitverkocht om de match op groot scherm te volgen, de ticketverkoop voor tribune 1 gaat vrijdagavond van start. Enkel abonnees maken kans op de 2.000 overgebleven tickets, maar Antwerp verwacht een stormloop. “We verwachten voor de ticketverkoop nog heel wat mensen, maar we zijn er op voorbereid”, zegt Thomas Slembrouck, woordvoerder van Antwerp.

Foto: Photo News

De poorten van de Bosuil gaan om 18 uur open. De supporters zullen dan vermoedelijk zelf al wel gezangen aanvatten, DJ’s Yves Deruyter en Tom Bayland zorgen voor de beats.

De ongeveer 12.000 fans zullen de wedstrijd kunnen volgen op enkele grote schermen. Van het aanvankelijke plan om het grootste mobiele scherm van Europa naar de Bosuil de halen, moest de club afstappen. “We gaan werken met een groot podium in het midden van het veld waar vier schermen geplaatst zullen worden, elk gericht naar een tribune”, legt Slembrouck uit.

• Waar wordt feest gevierd?

Als Roeselare kampioen wordt, is er niets speciaal voorzien. “We laten alles op ons afkomen”, aldus persverantwoordelijke Evert Stroobant. “Proximus regelt de officiële kant van de eventuele kampioenenviering, daarna zien we wel wat er gebeurt.”

Wat als Antwerp kampioen speelt? “We gaan voorlopig niet in op hypothetische vragen”, zo houdt Antwerp zich op de vlakte. “We willen de fans na de wedstrijd niet meteen uit het stadion jagen, integendeel”, zegt Slembrouck geheimzinnig. Deurne zal alleszins het epicentrum van mogelijke festiviteiten worden.

• Op televisie

Wie de wedstrijd liever volgt in kleinere kring kan de wedstrijd op televisie bekijken. De wedstrijd is dus wel enkel te volgen op Proximus TV. Enkel de cafés die daarop geabonneerd zijn, zullen de wedstrijd kunnen uitzenden. De politie van Roeselare heeft uitdrukkelijk gevraagd aan de cafés in het centrum om de match niet uit te zenden, maar kan dat niet verbieden. De supporters van Antwerp die op café willen, kunnen terecht in supporterscafé Great Old in Deurne, vlakbij het stadion.

• Op het internet

Uiteraard kan u de wedstrijd Roeselare-Antwerp op de voet volgen via onze LIVE-verslaggeving. U zal geen enkele belangrijke fase moeten missen en ook de sfeer voor, tijdens en na de match, zal u vanachter uw computer of smartphone-scherm kunnen proeven.