Duitsland voetbalt in maart 2018 vriendschappelijk tegen Spanje en Brazilië

De Duitse nationale voetbalploeg speelt in maart 2018 prestigieuze oefenwedstrijden tegen Spanje en Brazilië. Dat maakte de Duitse voetbalbond (DFB) vrijdag bekend. Op 23 maart ontvangt de Mannschaft Spanje in Düsseldorf, vier dagen later (27/03) staat in Berlijn de confrontatie met de Brazilianen op het menu.

De laatste onderlinge confrontatie met de Spanjaarden dateert van november 2014, toen de Duitsers het in Vigo met 0-1 haalden. De laatste wedstrijd tegen Brazilië was de voor Duitsland onvergetelijke halve finale op het WK van 2014. Die Mannschaft vernederde gastland Brazilië in Belo Horizonte met 1-7 en kroonde zich enkele dagen later ook tot wereldkampioen.

In de voorronde van het WK van 2018 in Rusland zit Duitsland in een groep met Noord-Ierland, Azerbeidzjan, Tsjechië, Noorwegen en San Marino. Na vier duels prijken ze met twaalf op twaalf en een doelsaldo van 16-0 helemaal bovenaan groep C.