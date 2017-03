De Major League Soccer, de Amerikaanse voetbalcompetitie, zorgt dit seizoen voor een heuse primeur. Het gaat voetbalwedstrijd live en gratis streamen via Facebook. Minstens 22 wedstrijden zullen dit seizoen zo te volgen zijn op de sociaalnetwerksite. Zo kunnen de Amerikanen binnenkort dus Jelle Van Damme en Laurent Ciman helemaal gratis én eenvoudig aan het werk zien. Het is nog niet zeker of de wedstrijden ook in België zullen te bekijken zijn.