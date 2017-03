KV Mechelen, Charleroi, AA Gent of toch nog KRC Genk? Dit denken onze clubwatchers

Zondagmiddag om 16u30 weten we welke ploegen Play-Off 1 spelen. Op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie zijn er zowaar nog vier teams die in aanmerking komen: KV Mechelen, Charleroi, AA Gent en Racing Genk. Onze clubwatchers wikken en wegen de kansen.

• KV Mechelen vijfde met 48 punten

Clubwatcher David Van den Broeck:

AA Gent AA Gent KV Mechelen KV Mechelen “KV Mechelen enorm veel defensieve stabiliteit heeft. Niet voor niets heeft het al 14 keer de nul weten te houden in de competitie, het meeste van alle ploegen. Dat zou op AA Gent ook moeten kunnen lukken. Daarnaast is er de snelheid en onvoorspelbaarheid van Nicolas Verdier tegenover de weinig wendbare verdediging van AA Gent. De Fransman heeft een weekje rust gehad na zijn schorsing tegen Anderlecht en zal erop gebrand zijn zich te tonen. Daarnaast reken ik erop dat spelers als Uros Vitas of Tim Matthys zich extra zullen willen bewijzen tegen hun ex-club. Dat kan een extra wapen zijn.”

KV Mechelen haalt Play-Off 1 niet omdat... “KV Mechelen toch op bezoek gaat bij een topclub, eentje die extra geprikkeld zal zijn na wat hen in Europa overkwam. Als ze verliezen, zijn ze afhankelijk van het resultaat van Charleroi, maar ik geloof niet dat die geen punten gaan pakken bij Lokeren. Zoals trainer Yannick Ferrera op de persconferentie voor de match zei zal het vooral zaak worden de emoties onder controle te houden. Daarnaast denk ik dat KV Mechelen meteen scherp zal moeten starten in de Ghelamco Arena, scherper dan tegen Anderlecht en Standard.”

• Charleroi zesde met 48 punten

Clubwatcher Bram Van Vaerenbergh:

Lokeren Lokeren Charleroi Charleroi “Het geloof er echt wel is in het Zwarte Land. Ze hebben er de kwaliteiten voor en één puntje op bezoek bij Lokeren is genoeg voor de Zebra’s. Ze zijn ook met een goed gevoel uit de vorige speeldag gekomen na die late gelijkmaker. De voorbije vier à vijf weken is het hen trouwens wel meer in de laatste minuten gelukt.”

Charleroi haalt Play-Off 1 niet omdat... “Het vorige week Play-Off 1 eigenlijk al had moeten veiligstellen, maar het dat verzuimde door het gelijkspel tegen KV Kortrijk. Daardoor is er toch wat zenuwachtigheid ontstaan.”

• AA Gent zevende met 47 punten

Clubwatcher Michaël Van Damme:

AA Gent haalt Play-Off 1 omdat... “Het meer kwaliteit heeft dan KV Mechelen en in vergelijking met donderdag over een viertal spelers extra kan beschikken. Moses Simon, Nana Asare en Brecht Dejaegere kunnen hun comeback maken terwijl ook Rob Schoofs en Yuya Kubo nu weer speelgerechtigd zijn. Daarnaast kan AA Gent ondanks de 2-5 tegen Racing Genk nog steeds bogen op een ijzersterke uitreputatie. Tot slot hebben ze ook gewoon meer ervaring met dit soort situaties. AA Gent heeft zeker de voorbije jaren al meer wedstrijden op leven en dood gespeeld.”

AA Gent haalt Play-Off 1 niet omdat...“KV Mechelen in goede doen is en AA Gent niet zo ligt. Onder Hein Vanhaezebrouck konden de Buffalo’s maar twee van hun zes confrontaties met Malinwa winnen. Ze verloren ook hun twee laatste duels tegen de Mechelaars, telkens met 2-0. AA Gent heeft door die midweekwedstrijd ook allerminst een ideale voorbereiding gehad. Hadden ze een positief resultaat kunnen boeken of kunnen terugknokken, hadden ze daar nog energie nog uit kunnen halen, maar nu kregen ze een pandoering die mentaal wel eens aangekomen kan zijn.”

• KRC Genk achtste met 45 punten

Clubwatcher Marnik Geukens:

Westerlo Westerlo Racing Genk Racing Genk “Als er één ding is dat de voorbije week ons geleerd heeft, is het wel dat mirakels bestaan in het voetbal. Racing Genk heeft dankzij die 2-5 bij AA Gent ook een enorme boost gekregen.”

Racing Genk haalt Play-Off 1 niet omdat... “Er gewoon te veel voorwaarden ingevuld moeten worden om KRC Genk nog bij de eerste zes te krijgen. Ten eerste moeten ze zelf winnen bij Westerlo, Charleroi moet verliezen, AA Gent moet winnen én Genk moet nog acht goals in doelsaldo goedmaken op KV Mechelen. Statistisch gezien is daar amper 7 procent kans op (cijfers van de Universiteit Hasselt in de dinsdagkrant van Het Belang van Limburg, nvdr). Daarnaast zijn de omstandigheden ook compleet anders dan donderdag. Westerlo speelt met de linies veel dichter bij elkaar en op een slechter, kleiner veld dan AA Gent. In het verleden is al gebleken dat Racing Genk het daar moeilijk mee heeft.”