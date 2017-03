Jongen (6) sterft in crash enkele weken nadat zijn broertje (2) verdronk

In het zuiden van de Amerikaanse staat Indiana is afgelopen woensdag een zesjarig jongetje om het leven gekomen bij een auto-ongeval. Enkele weken eerder was zijn tweejarige broertje ook al gestorven bij een tragisch incident.

Volgens de lokale politie stierf Ayden Roberts (6) nadat twee voertuigen in aanrijding waren gekomen met de auto van zijn vader. De man was in het plaatsje Borden aan de verkeerde kant van de weg beland.

De jonge vader (25) en de twee andere bestuurders raakten gewond bij de crash.

De autoriteiten bevestigen dat het een tweede grote tragedie is op korte tijd voor het gezin. In januari kwam ook het broertje William Roberts (2) om het leven. Hij verdronk in een beekje nadat hij het huis uit geslopen was. “Deze dubbele tragedie is te zwaar voor de familie om te verwerken”, klinkt het.