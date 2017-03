Matrassenkoning uit ‘The Sky is the Limit’ veroordeeld voor afzetterij

Kasterlee - De strafrechter in Turnhout heeft Dave Wauwermans (48) uit Knokke-Heist een boete opgelegd van 420 euro. In 2014 logeerde hij elf dagen in een sterrenzaak in Lichtaart (Kasterlee) zonder te betalen. Intussen is de openstaande rekening vereffend

Wauwermans is bekend als de controversiële ‘matrassenkoning’ in het tv-programma ‘The Sky is the Limit’. De man kwam eerder al in opspraak en moest zich op 10 februari verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Turnhout.

Tussen 8 en 21 november 2014 had hij immers elf nachten doorgebracht in restaurant De Pastorie in Lichtaart, zonder te betalen. Het Openbaar Ministerie had twee maanden celstraf en een boete gevorderd tegen de nieuwe tv-vedette. Het benadrukte dat Wauwermans al twee keer was veroordeeld, waaronder eenmaal voor ‘valsheid’.

De rekening van de overnachtingen liep op tot 1.298 euro. Op zijn proces legde Wauwermans documenten voor dat de schulden intussen waren vereffend. De zaakvoerder van De Pastorie bevestigde dat het geld, intresten inclusief, twee dagen voor het proces was gestort.

Wauwermans kwam weg met een boete van 420 euro. Als hij de boete niet betaalt, dan moet hij twintig dagen naar de gevangenis. “De rechtbank hield bij de bepaling van de strafmaat rekening met het feit dat de schadelijdende partij intussen is vergoed”, oordeelde de rechter.