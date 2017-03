Hoogspanning in Proximus League: Waarom Antwerp de promotie pakt en waarom Roeselare dat doet

De ogen van alle Roeselare- en Antwerpfans zijn vanavond op Schiervelde gericht: daar en dan valt de beslissing over promotie naar Eerste Klasse A. Sportwereld.be vroeg Antwerp-watcher Gert Gysen en Proximus League-kenner Dave Peters waarom respectievelijk Antwerp en Roeselare straksal dan niet feestend de nacht in mogen...

Waarom Antwerp (eindelijk) de promotie bewerkstelligt:

Antwerp-watcher Gert Gysen: “De belangrijkste reden waarom ik er het volste vertrouwen in heb: Antwerp zal zaterdag sowieso scoren. Sinds het aantreden van Wim De Decker als coach brengt “The Great Old” veel dwingender en aanvallender voetbal, ze zetten de tegenstander hoog vast. Onder De Decker speelde Antwerp 15 wedstrijden, waarin het slechts tweemaal niet scoorde... en in die twee doelpuntenloze wedstrijden hadden ze trouwens ook veel kansen. En gezien het aantal kansen dat ze vorige week al versierden in die nerveuze bedoening op de Bosuil, kan het niet anders of ze vinden ook op Schiervelde de netten. Bovendien moet Roeselare gezien de uitgangspositie (3-1 voor Antwerp, nvdr.) risico’s nemen, en dan krijgt Antwerp nóg meer kansen.”

“Bovendien heeft Antwerp ook gewoon veruit de sterkste kern in Eerste Klasse B, met meer individuele kwaliteit dan Roeselare. Ik ben ervan overtuigd: als je een voetbalkenner een ideaal elftal laat samenstellen uit de ploegen van Roeselare en Antwerp, dan staan daar maximaal twee spelers van Roeselare in. De West-Vlamingen vormen uiteraard een sterk team, maar positie per positie heeft Antwerp meer kwaliteit. Uitblinkers? Dan denk ik aan Tuur Dierckx, maar ook aan Johanna Omolo (27-jarige Keniaanse middenvelder, nvdr.). Momenteel kent niemand die laatste, maar volgend seizoen is iedereen gek van hem.”

“Of de stress hen - zoals vorig seizoen - niet zal nekken? Het klopt: vorig seizoen was er gigantisch veel animositeit: de fans waren al zegezeker, er was Bengaals vuur op training, de promotieviering werd al voorbereid,... De hele club werd toen zot. Incluis coach David Gevaert, die steeds zenuwachtiger werd naarmate de kloof met de achtervolgers verkleinde. Maar dit seizoen is iedereen in de club nu veel rustiger, Wim De Decker straalt ook rust uit naar zijn spelers.”

“Bovendien was er de episode-Bico (die aangesteld werd als hoofdcoach maar na aanhoudend supportersprotest moest opstappen, nvdr.). Volgens verschillende spelers is groep veel hechter sinds zijn vertrek. Naar eigen zeggen hadden velen schrik van Bico, en zagen de spelers toen de bodem. Dat hadden ze blijkbaar nodig om te beseffen dat niet alles vanzelf komt. Door die hele episode is de groep hechter geworden, staan alle neuzen nu in dezelfde richting.”

Vieren de Antwerp-fans zaterdagavond een feestje... Foto: Photo News

Waarom Antwerp (opnieuw) een kater oploopt:

“Omdat Antwerp toch veel kansen nodig heeft om te scoren, dat bleek ook afgelopen zondag. Dan is Roeselare toch veel efficiënter. En een uitgangspositie als 3-1 is dan toch best link. En omdat Barcelona ons dinsdag geleerd heeft dat in het voetbal alles kan...”

...of regeert opnieuw de droefnis op de Bosuil? Foto: TOM GOYVAERTS/GMAX Agency

Waarom Roeselare zaterdag mag vieren in eigen huis:

Proximus League-watcher Dave Peters: “Gaat men er bij Antwerp van uit dat ze sowieso gaan scoren in Roeselare? Dat zou ik niet zomaar zeggen... Met François Kompany en Baptiste Schmisser centraal, en Kevin Kis en Carlo Damman op de backs hebben ze daar toch een aardige verdediging. Ja, van Kompany vroeg iedereen zich in het begin af wat die kwam doen op Schiervelde, hij had toch bij Sint-Niklaas, Aalst én Seraing op de bank gezeten. Maar plots stond hij dan toch in de basis, en hij is er niet meer uitgegaan. En nu vormt hij een heel complementair duo met Schmisser.”

“Natuurlijk zit Antwerp in polepositie na de heenwedstrijd. En ja, Antwerp kwam in het slot van de competie winnen op Schiervelde. Maar vergeet niet dat Roeselare toen niets te winnen had, en dus niet zijn sterkste elftal opstelde. Bovendien hadden ze zelfs in die omstandigheden twee open kansen in het begin van de wedstrijd. Want vergis je niet: dit Roeselare kan rázend snel omschakelen. De sleutel ligt daarbij op het middenveld in de handen van Raphaël Lecomte. En Ibou blijft natuurlijk Ibou.”

“Het is ook een huzarenstukje wat coach Arnauld Mercier en zijn staf dit seizoen hebben gepresteerd. Vergeet niet dat Roeselare zich eigenlijk niet plaatste voor Eerste Klasse B, ze eindigden vorig seizoen pas als negende. Maar ze hebben dan zeer bekwaam een aantal spelers gehaald die op revanche belust waren, wegens zogezegd “niet genoeg voor eerste”: Biebauw, Van Eenoo, Van Acker, Lecomte! En dan hebben ze als team ook nog eens geweldig gepiekt naar die eerste periode, en daarin alles kapot gevoetbald. Dat is als teamprestatie een unicum, een blauwdruk van hoe de som meer is dan de delen.”

Foto: Joris Herregods

Waarom Roeselare moet toekijken hoe Antwerp viert:

“De wedstrijd is nog niet gelopen, geloof dat maar niet. Maar als Antwerp als eerste scoort, kan dat de poten van de Roeselare-spelers wel afzagen. Dan kan Antwerp het uittikken, daar hebben ze genoeg kwaliteit voor. Maar de voornaamste reden waarom alles nog kan: elke voorbeschouwing is eigenlijk onzin. Voetbal is toch een onberekenbare sport. Ik verwacht dus een zeer open en onorthodox duel, met een bizarre eindscore.”