Boonen met gehavende knie in Tirreno: "Heb met val die renner nog een stampke bij gegeven"

Tom Boonen is in aanloop naar de massaspurt in de derde etappe in de Tirreno-Adriatico ten val gekomen. In de slotkilometer kon hij na een gevaarlijk manoeuvre van een andere renner een valpartij niet meer vermijden. De schade lijkt op het eerste gezicht mee te vallen: hij kwam met een gehavende knie over de streep. “Ik heb niet echt de grond geraakt”, reageerde hij vlak na de aankomst.

“Ik heb eigenlijk niks, alleen het velletje op mijn knie dat net genezen was is opnieuw losgekomen”, reageerde Boonen meteen na de finish. “Ik heb niet echt de grond geraakt, ik ben op die gast die neerging gevallen. (fijntjes) Zo heb ik hem er nog een stampke bij gegeven...”

"We zaten bij de eerste vijftien, met Fernando (Gaviria, red.) goed geplaatst in mijn wiel, en waren het juiste nmoment aan het afwachten om naar voren te trekken. Plots vielen echter twee renners vlak voor me en ik kon ze niet ontwijken. Mijn rechterknie is dus wat geraakt maar niets ernstigs. Fernando ging ook tegen de grond en onze koers was meteen voorbij. Spijtig, want we zaten echt goed om Gaviria een goede sprint te laten rijden."

"Het was een spannende finale", reageerde Gaviria. "Nog gevaarlijker door die afdaling en de sterke wind. We zaten in een goede positie maar we gingen mee tegen de vlakte en dat was het dan. Ik ben blij dat deze dag voorbij is. Morgen zal ik zien hoe ik me voel bij de start van de etappe naar Monte Terminillo - dat is nogal een zware klim - en zie ik wel wat ik daar kan doen", besloot de 24-jarige Colombiaan die wel leider blijft in het jongerenklassement.