VIDEO. Trucker filmt eigen crash, en bewijst dat gordel zijn leven redde

Waregem / Beveren-Waas - Twee weken geleden zag de Waregemse vrachtwagenchauffeur Germain Deborggraeve de dood in de ogen. Op 20 februari kon hij door een mazoutspoor in de Beverentunnel zijn vrachtwagen niet meer stoppen, en knalt hij recht op zijn voorligger. Zijn dashcam filmde het hele gebeuren. Germain is er vast van overtuigd dat zijn gordel zijn leven redde bij het zware ongeval, en roept zijn collega's op hun gordel altijd te dragen. "Hopelijk zetten de beelden hen aan het denken", klinkt het.

"Ik was totaal machteloos", zegt Germain. "Ik kon niets doen. Toen alles stil werd, kon ik met enige moeite mijn gordel losmaken die helemaal achter mijn rug zat door het ongeval. Nadien ben ik uit de cabine gekropen." De cabine van Germain werd volledig tot schroot herleid. Het dak was er volledig af, en de man moest langs de opening waar het dak zat, de cabine verlaten.

"Ik had dood moeten zijn"

"Toen ik de ravage zag, besefte ik dat ik eigenlijk dood had moeten zijn", zegt de man. Pas toen hij een Nederlander hoorde vragen of alles 'oké' was, besefte Germain dat hij nog leefde. Bij het zware ongeval raakten uiteindelijk acht vrachtwagens betrokken, maar Germain kwam er vanaf met enkel een gebroken borstbeen.

"Helft van truckers draagt de gordel nooit"

Germain is er vast van overtuigd dat zijn gordel zijn leven gered heeft. "In engelbewaarders en dergelijke geloof ik niet", klinkt het. "Dankzij die gordel sta ik hier nu nog." De vrachtwagenchauffeur hoopt dat hij collega-truckers met de beelden van zijn ongeval kan overtuigen zelf ook hun gordel te dragen. "Ik schat dat ongeveer de helft van de truckers de gordel niet draagt, maar als je dit ziet weet je dat het je leven kan redden."

Bij wijze van aandenken haalde Germain met een mes een stuk van zijn gordel uit de verhakkelde cabine. "Dit is mijn trofee", zegt de man. Hij hoopt dat er snel een signaal ingebouwd wordt in vrachtwagencabines. Dat signaal moet de truckers waarschuwen wanneer de gordel niet ingeklikt is, zoals dat bij de meeste personenwagens nu wel al het geval is.