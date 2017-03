Westerlo kan zondag toch rekenen op De Ceulaer: dossier uitgesteld door... taalkwestie

Westerlo heeft er vrijdag met een handigheidje voor gezorgd dat het zondag tijdens het cruciale competitieduel tegen Genk op Benjamin De Ceulaer kan rekenen. De aanvaller van de Kemphanen ging in beroep tegen een schorsing van drie speeldagen (waarvan één met uitstel), maar door een taalkwestie stelde de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) het definitieve vonnis met een week uit.

Westerlo moet zich zondag op de slotspeeldag van de reguliere competitie trachten te verzekeren van het behoud. De Kemphanen ontvangen in eigen huis Genk met een voorsprong van twee punten op rode lantaarn Moeskroen, dat tegen KV Kortrijk speelt, en kunnen daarbij een beroep doen op De Ceulaer.

De spits werd dinsdag voor drie speeldagen, waarvan één met uitstel, geschorst door de Geschillencommissie. Westerlo tekende beroep aan en keerde met een uitgekookt plannetje terug naar het bondsgebouw. Raadsman Wim Van Hove merkte op dat de (weliswaar korte) verklaring van de Franstalige scheidsrechter Nicolas Laforge dinsdag niet in het Nederlands vertaald werd, hoewel de aanwezigheid van een tolk wel voorzien was. Daarbij merkte Van Hove op dat De Ceulaer de verklaringen van de scheidsrechter anders had begrepen en dus een uitstel op zijn plaats was. Bondsprocureur Ebe Verhaegen sloot zich aan bij de raadsman van Westerlo. “De procedure moet in de taal van de speler gevoerd worden”, stelde Verhaegen.

De Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat het gebrek aan een tolk de rechten van de verdediging had kunnen schenden. “Het is onontbeerlijk de scheidsrechter opnieuw te horen, in aanwezigheid van een tolk”, laat de commissie optekenen. De zitting wordt met een week uitgesteld, waardoor De Ceulaer pas op 17 maart zijn vonnis kent.

In de slotfase van de 0-4 thuisnederlaag tegen KV Oostende op de 28e speeldag in de Jupiler Pro League trapte De Ceulaer met de studs van zijn rechterschoen op de enkel van Brecht Capon. Scheidsrechter Nicolas Laforge bestrafte de overtreding met een gele kaart, maar door de tussenkomst van de Reviewcommissie werd de aanvaller van Westerlo alsnog vervolgd.